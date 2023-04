/FORTUNA DIVIZE/ Vítězná sestava se nemění. Toho se držel březovský trenér Petr Peterka před náročnou bitvou ve Fortuna divizi B s exligovým Kladnem. A udělal dobře. Jeho výběr, který zamířil na půdu Středočechů v roli outsidera urval výhru 2:0. A Březováci prokázali, že proti Kladnu se jim daří, když vyhráli oba vzájemné zápasy, ten první na podzim 1:0.

FK Olympie Březová. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Neskutečné,“ hlásil po cestě do Březové spokojeně kouč Olympie Petr Peterka. A nebylo divu. Kladeňáci totiž teprve potřetí v domácím prostředí prohráli. „Věděli jsme, že se Kladno bude spoléhat na nakopávané balóny, to se také potvrdilo,“ narážel Peterka na dlouhé nákopy, které byly na kladenském stadionu v podání domácích k vidění.

„Hodně důležité bylo, že jsme ustáli úvodní desetiminutovku, kdy na nás domácí vlétli,“ vracel se k úvodu duelu, ve kterém Kladno řádně prověřilo březovskou obranu. „Kluci v obraně zamakali, bojovali jeden za druhého,“ podotkl Peterka. Naopak hosté ze Sokolovska se prezentovali kombinační hrou.„My jsme nechtěli míče nakopávat, ale chtěli jsme tvořit hru, jelikož máme v týmu šikovné fotbalisty,“ vysvětloval březovský trenér.

A vyplatilo se. Ve 31. minutě prošel po levé straně Dubnický k hranici šestnáctky domácích, když se následně jeho centr zamotal pod nohy kladenského obránce, od něhož se balon odrazil směrem k brance, a když se k němu hnal Pavel Veselý, nedovoleně ho usadil na zem brankář Kladna a rozhodčí ukázal na značku pokutového kopu, který s přehledem proměnil Dan Martinec.

Zdroj: tvcom.cz

„Pro nás velmi důležitý okamžik, když nás to ještě více nakoplo,“ řekl k úvodní brance Peterka. Po změně stran Kladno vsadilo vše na jednu kartu, čímž se otevíraly šance pro Březovou, které chodila do rychlých brejků.

Jeden z nich, to se psala 87. minuta, využila, když František Rusňák vybojoval balon na levé straně, následně poslal míč na Rostislava Vokáče, který parádní přihrávkou našel Pavla Veselého, který zpečetil osud Kladna, když svou trefou na 2:0, udělal definitivní tečku za utkáním.

„Domácí po změně stran hru otevřeli, my tím mohli chodit do brejků. V závěru si vytvořilo Kladno tlak, ale my jsme ho opět ustáli,“ těšilo Peterku, pod jehož taktovkou dosáhla Březová na druhou výhru v řadě za sebou v bitvách s týmy ze špičky tabulky. Navíc tentokrát bez inkasované branky. „Všichni si opět zaslouží velkou pochvalu za to, jak k zápasu přistoupili, a jak ho odmakali,“ podotkl k tříbodovému zisku Peterka.

SK Kladno – FK Olympie Březová 0:2 (0:1). Branky: 31. Martinec Dan (PK), 90. Veselý Pavel. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 5:4. Diváci: 260. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Kravar, Neudert (75. Číž), Kýček – P. Peterka (77. Poupě), Vokáč, Kursa, Dubnický (69. Rusňák) – Veselý, D. Martinec.