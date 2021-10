„Čekají nás čtyři náročné zápasy, ale i přesto bychom chtěli urvat nějaké body, aby mezera mezi námi a týmy nad námi nebyla až tak velká,“ naráží na bodové manko Ostrova z předposlední příčky. Do konce podzimní části povede A-tým Ostrova brankář Michal Süttö, který se přesunul na post trenéra, a pomáhat mu bude jeho realizační tým.

A ví, o čem mluví. Ostrov se totiž musel a i nadále musí vyrovnávat nejen se soupeři, ale především s absencí důležitých hráčů. „Samozřejmě to není chyba trenéra, ale celé kabiny,“ je si vědom Bursík.

