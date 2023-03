/FOTBAL/ Fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie zlomili neúspěšnou sérii pěti proher v řadě za sebou. O víkendu svěřenci trenéra Aleše Zacha dosáhli na důležitou výhru v cestě za záchranou ve Fortuna divizi A, když uspěli na půdě poslední Horní Břízy, kde vyhráli 2:1.

FC Viktoria Mariánské Lázně. Ilustrační foto. | Foto: David Ždímal

„První poločas jsme drželi míč, ale domácí urputně a obětavě bránili, přesto po krásné akci Brože, se dorážkou prosadil Kopta a poločas se dohrál v naší režii i přesto, že pohybově to u některých hráčů nebylo ono,“ vracel se trenér Mariánských Lázní k jediné brance, která na stadionu posledního celku v prvním poločase padla.

Po změně stran mohla Viktoria své vedení navýšit, ale Martin Kapolka netrefil po chybě domácího výběru z třiceti metrů odkrytou branku soupeře. Nakonec se přeci jen výběr z Chebska druhé branky dočkal. „Domácí rázem ožili a ztratili zábrany a měli několik nebezpečných závarů,“ připomněl Zach, že i Horní Bříza uměla během zápasu pozlobit.

„Asi minutu po pobytu na hřišti vstřelil druhý gól Holub, kterého hezky našel Kapolka, ale pak jsme nesmyslně znervózněli. Začali uhýbat v soubojích a před koncem se Bříze podařilo snížit po standardce, kterou jsme lajdácky odstáli,“ zklamaně se vracel Zach k inkasované brance čtyři minuty před koncem.

Kontaktní branka domácí nabudila a hosté z lázní se měli co otáčet. „Závěr patřil domácím, kteří se hnali za vyrovnáním, ale to jsme již velmi dobře odbránili,“ oddychl si Zach. „Byl to hrozně těžký zápas, Bříza potvrdila zlepšenou formu, hrála obětavě a velmi bojovně,“ poukazoval, že poslední tým tabulky nedal jeho týmu nic zadarmo. „Vyzdvihl bych jistý výkon gólmana Hinterholzingera, který kraloval vzdušným soubojům,“ dodal k premiérové jarní výhře trenér Viktorie.

Horní Bříza – Viktoria Mariánské Lázně 1:2 (0:1). Branky: 86. Paukner Jan – 26. Kopta Jan, 70. Holub Petr. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 1:3. Diváci: 105. Mariánské Lázně: Hinterholzinger – Brož, Cinkanič, Rybař, Beránek – Renza, Drahorád, Nedbalý (77. Maule), Kapolka, Buršík (69. Holub) – Kopta (69. Šácha).