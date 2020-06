Výběr Hvězdy však nečeká nic lehkého, jelikož Ostrov ještě neztratil ani bod. Naopak premiérové body budou v sázce na stadionu U Ferdinandova pramene, kde se postaví mariánskolázeňská Viktoria jedenáctce Královského Poříčí.

V béčkové skupině bude chtít odčinit dvě porážky Lomnice, kterou však nasměroval los na horkou půdu nejdeckého FK. Františkovy Lázně pak přivítají mladíky v trikotu sokolovského Baníku, které čeká po pětibrankovém přídělu s Vintířovem v uplynulém kole fotbalový reparát.

V céčkové skupině se poprvé představí v domácím prostředí Chyše, která bude hostit v souboji bezbodových týmů v chyšském podzámčí Starou Roli. Žlutice přivítají na stadionu pod Vladařem nevyzpytatelné mladíky v trikotu karlovarské Slavie, což slibuje velmi zajímavou fotbalovou konfrontaci.

Ve skupině D zamíří pro třetí výhru v Turnaji KKFS Loket do Mariánských Lázní, kde se střetne s dorostem Viktorie U19. Na stadionu Tří Seker se pak představí Drmoul, kterému se tentokrát postaví do cesty rezerva Ostrova. V závěrečné skupině E zamíří rezerva Hvězdy Cheb do Plesné a Nový Kostel si udělá výjezd na půdu Lipové.

Víkendový program:

Skupina A, 3. kolo: Hvězda Cheb – Ostrov (SO, 13. června, 16.00), Mariánské Lázně – Královské Poříčí (SO, 13. června, 17.00).

Skupina B, 3. kolo: Nejdek – Lomnice (SO, 13. června, 17.00), Františkovy Lázně – Sokolov U19 (SO, 13. června, 17.00).

Skupina C, 3. kolo: Chyše – Stará Role (SO, 13. června, 17.00), Žlutice – Slavia Karlovy Vary (NE, 14. června, 15.00).

Skupina D, 3. kolo: Mariánské Lázně U19 – Loket (SO, 13. června, 14.00), Drmoul – Ostrov B (SO, 13. června, 15.00).

Skupina E, 3. kolo: Plesná – Hvězda Cheb B (SO, 13. června, 17.00), Lipová – Nový Kostel (SO, 13. června, 16.00).