„Tyto zápasy mají vždy speciální náboj a po minulém týdnu, kdy jsme s Březovou vypadli z poháru po penaltovém rozstřelu, jsme měli svému soupeři co vracet. Navíc se jednalo o první mistrovský zápas a celý tým cítil, že vstoupit do soutěže vítězně by pro tým byla velká vzpruha,“ poukazoval obránce Baníku Kryštof Kýček, pro kterého to byla motivace dvojnásobná, když v minulosti oblékal právě dres Březové.