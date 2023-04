/KANONÝR DENÍKU/ Březovská Olympie dosáhla o víkendu na druhý jarní tříbodový zisk. Ve 20. kole Fortuna divize B urvala cennou výhru na půdě Loun, kde vyhrála 3:2, když k tomu dvěma zásahy přispěl útočník Pavel Veselý, pro kterého to byla již dvanáctá trefa v sezoně.

Louny doma podlehly Březové 2:3. | Foto: Jaroslav Tošner

„Staronový trenér, pan Peterka, udělal několik změn, které jsme jako tým uvítali,“ narážel Veselý na návrat šéfa Olympie zpět na trenérskou lavičku. Do utkání sice lépe vstoupily Louny, které ale nezvládly závěr prvního poločasu, kdy prokázal střelecké schopnosti a chytrost právě březovský útočník.

„První branka padla z přímého kopu, kdy jsem si říkal, že to prostě prostřelím a povedlo se,“ přiblížil Veselý co se mu honilo hlavou před první trefou. To ještě nevěděl, že o chvilku později přidá druhý gól, který patřil do kategorie gólových parád. „Pěkný centr ze strany, do kterého jsem se položil a myslím si, že jsem to trefil krásně nůžkami,“ podotkl s úsměvem ke druhému gólovému zápisu, který poslal Březovou do kabin za stavu 2:0.

Po obrátce stran však dokázaly Louny Březovou pořádně pozlobit, i když Olympie odskočila soupeři na 3:1, když se i pod třetí trefu podepsal Veselý, který tentokrát v roli nahrávače namazal na gól Petru Peterkovi, tak domácí v závěru snížili na 2:3.

Zdroj: tvcom.cz

„Soupeř nás v závěru zápasu tlačil, ale jsem rád, že jsme to udrželi a odvezli si tak cenné tři body,“ neskrýval Veselý radost po páté výhře na hřišti soupeře. A nebylo divu. Louny v samotném závěru týmu ze Sokolovska pořádně zatápěly, ale Březová svou bojovností dotáhla zápas do výhry.

„Utkání jsme odjezdili a makali jeden za druhého. Pokud nám zápal ze hry zůstane, tak na tento vítězný zápas navážeme a budeme bodovat,“ věří Veselý v další cenná vítězství.

A právě na jeho gólové příspěvky bude Olympie v následujících zápasech spoléhat. „Jsem rád, že mi to tam momentálně padá, ale zásluhu na tom má celý tým,“ upozorňoval Veselý, že na jeho brankách má podíl celý tým.