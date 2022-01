Za domácí výběr již naskočili do přípravy ostřílení exligisté Martin Boček či Patrik Gedeon, ale i přesto první poločas branku nepřinesl. To ve druhém se již ukazatel skóre měnil, a to rovnou třikrát, když se v dresu Chomutova střelecky zaskvěli exbřezovský David Zrebňák a Tomáš Janošík.