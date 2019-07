Mariánské Lázně – Žádný oddych, ale další náročný duel mají před sebou hráči divizní mariánskolázeňské Viktorie.

FC Viktoria Mariánské Lázně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Již dnes odehrají další přípravné utkání, ve kterém si vystřihnou domácí premiéru, v níž budou hostit od 18 hodin účastníka České ligy dorostu, FK Baník Sokolov U19. Navíc půjde o generálku před předkolem MOL Cupu, ve kterém se Viktoria střetne s třetiligovým SK Rakovník. „Určitě nás čeká nepříjemný soupeř, bude to určitě běhavé utkání, ale na druhou stranu by se v tomto utkání měla projevit naše zkušenost,“ poukazoval na zkušenosti svého týmu trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš. „Prakticky půjde o generálku před Rakovníkem, šanci tak dostanou nadějní dorostenci, pro které to bude dobrá prověrka,“ dodal.