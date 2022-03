Gólparáda Deníku: Takhle pálili střelci na podzim, vyberte nejhezčí gól

Viktoria přivítá Katovice. Domácí premiéra čeká v sobotu 19. března od 10.15 hodin v jarní části Fortuna divize A fotbalisty mariánskolázeňské Viktorie. Těm se postaví do cesty celek Katovic, na který viktoriáni v tabulce ztrácejí šest bodů. Navíc hosté zamíří do lázeňského města posilněni o vítězství nad Mýtem, kdy dokázali v tomto souboji smazat dvoubrankové manko a dosáhli na výhru 3:2. V podzimním měření sil Viktoria na půdě Katovic neuspěla, když si odvezla porážku 1:3, takže soupeři má před svými fanoušky co oplácet.