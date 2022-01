Vše ale mohlo být zcela jinak. „Soupeř nás zaskočil na začátku utkání, když byl důrazný, běhavý a vstřelil nám dvě branky,“ vrací se k povedenému vstupu do utkání trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

Jeho družina však záhy dokázala snížit a posléze i vyrovnat. „Pět minut po inkasované druhé brance jsme dokázali snížit a poté přidali takový slepený gól,“ řekl Dolejš k vyrovnání na 2:2.

Následně viktoriáni přidali do konce prvního poločasu soupeři další tři branky. Po změně stran oba trenéři své jedenáctky řádně prostřídali, ale branky dávali pouze hráči Mariánských Lázní, kteří třikrát skórovali. „Na to, že máme za sebou čtrnáct dní ostré přípravy, kdy hráči dostávali pořádné dávky, tak po fotbalové stránce to nebylo vůbec špatné,“ chválil si Dolejš.

V týdnu pak mají fotbalisté Mariánských Lázní naordinované nejen tréninkové jednotky, ale také dvě utkání. První odehrají ve středu 26. ledna od 18.00 hodin na umělce Baníku Sokolov, kde se postaví Sokolovu U19. Druhé pak odehrají v sobotu 29. ledna doma, kde budou hostit od 11.15 hodin jedenáctku Chotíkova.

FC Viktoria Mariánské Lázně – SV Mitterteich 8:2 (5:2). Branky Viktorie: Kapolka Martin 3, Nedbalý Jakub 2, Skopový Marek, Kafka Vladimír, Holub Petr. Viktoria Mariánské Lázně: Jacko-Lysák – Florián, Šácha, Prokš, Lukáš – Drahorád, Braun – Skopový, Nedbalý, Kapolka – Holub (stř. Šlajs, Mucek, Holeček, Černohorský, Kafka).