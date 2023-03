/FOTBAL/ Hořké vystřízlivění přistálo po podzimní části Fortuna divize A na kontě Mariánských Lázních. Tým, který před startem sezony prošel pořádnou obměnou, v první části vyhořel, když skončil až na předposlední patnácté příčce.

Aleš Zach, trenér FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: Martin Mangl

„Neměli jsme úplně špatný vstup, po třech kolech čtyři body, ale pak přišla vlna zranění a to u důležitých hráčů, to byl problém,“ vracel se ke zpackanému podzimu Aleš Zach, trenér viktoriánů. Nikdo totiž nepředpokládal, že ve druhé části bude Viktoria usilovat o záchranu v soutěži, realita je však jiná. Proto k tomu v lázeňském městě přizpůsobili i zimní přípravu, když do týmu navíc přivedli další nové tváře.

„Náročná byla určitě,“ prozradil Zach, že si hráči hrábli během příprava na dno svých sil. „Hodně jsme zkoušeli a zapracovávali nové hráče, tak uvidíme, co to přinese,“ přemítal kouč Viktorie. Ten přivítal během přestávky další sortu posil, které by měly týmu pomoci v záchraně divizní příslušnosti. Největší hvězdou bude v jarních bojích bezesporu útočný hrot Jan Kopta, který vyztužil gólovou sílu Mariánských Lázní.

„Honza je gólový útočník s velmi dobrým výběrem místa a při zranění Filipa Prokopa a Pecháčka jsme cílili na rozdílového útočníka, což Honza je. Teď je na něm, jak se s tím popasuje,“ slibuje si Zach gólové radosti, které by mělo přinést angažování chomutovského útočníka. Viktoria však posílila nejen na ofenzivním postu, ale i v dalších řadách. Jestli to však bude stačit na záchranu, to se prokáže až v samotné soutěži. „Všichni víme, o co hrajeme, proto pro nás bude extrémně důležitý vstup do soutěže,“ upozorňoval Zach.

„Nebudeme si nic nalhávat, hrajeme tvrdě o záchranu a je úplně jedno, kdo nás v jakém kole čeká,“ vysvětloval Zach. Pokud to Viktoria myslí se záchranou vážně, musí bodovat i na hřištích soupeřů. „Na hřištích soupeřů jsme byli fakt hrozní, takže vylepšit si reputaci budeme chtít nejen venku, ale kvalitní výkony, které povedou k bodovému zisku, budeme chtít předvádět i doma,“ přeje si Zach. „Je třeba si nalít čistého vína, máme dost velký bodový deficit a pokud to chceme myslet se záchranou vážně, musíme chtít na hřišti pro úspěch i zemřít. Poctivá dřina, nic jiného záchranu nepřinese,“ burcuje závěrem.

Vstup do druhé části Fortuna divize A však neměli viktoriáni úspěšní, když prohráli jak s Komárovem, tak i následně Lomem.

FC Viktoria Mariánské Lázně

Brankáři: Hinterholzinger Filip (92), Gembický Jan (02). Obránci: Brož Marek (00), Štůla Marek (03), Cinkanič Daniel (96), Rybař Matěj (02), Beránek Adam (91), Skopový Marek (99), Prokop Lukáš (04), Buršík Martin (96), Lukáš Martin (89), Kořistka Patrik (98), Prokop Filip (03). Záložníci: Skopový Daniel (98), Drahorád Michal (92), Pěček Dominik (97), Patrovský Martin (02), Kapolka Martin (03), Renza Filip (02), Nedbalý Jakub (02), Šácha Petr (88), Růžička Michal (92). Útočníci: Kopta Jan (95), Holub Petr (95), Pecháček Ondřej (01).

Přišli: Jan Gembický (Skalná), Jan Kopta (Chomutov), Martin Buršík (Domažlice), Matěj Rybař (Rokycany), Martin Kapolka (Chodová Planá), Adam Beránek (Přeštice).

Odešli: Jakub Lattisch (Pila), David Šmejkal (Slavia Karlovy Vary), Daniel Šmejkal (Mitterteich).

Trenér: Aleš Zach. Asistent trenéra: František Nedbalý. Vedoucí mužstva: Jaroslav Paseka. Sportovní manažer: Josef Novotný.