„Museli jsme improvizovat,“ hlásí trenér Viktorie Otakar Dolejš. „Chyběli nám někteří hráči z obranné řady, takže jsme to museli nově poskládat,“ říká k základní jedenáctce, která nastoupila k duelu s březovskou Olympií.

Do obranného valu Viktorie se postavili mladíci Danyl Samek s Jiřím Novákem, které dirigoval Dan Cinkanič, jemuž nově pomohl obávaný útočník František Nedbalý, který se přesunul překvapivě na post stopera.

„Jelikož se nám rozpadla obrana, tak jsme to vyřešili takto,“ podotýká k přesunům v sestavě Dolejš.

To se nakonec promítlo i do utkání, když Viktoria vyšla gólově naprázdno. „Bohužel se to odrazilo i na utkání, kdy jsme prakticky neměli podporu při útočné fázi,“ upozorňuje Dolejš.

„Sice jsme si vytvořili nějaké šance, stejně i soupeř, ale gólově to nebylo ono ani z jedné strany,“ podotkl ke koncovce svého výběru.

„Navíc my jsme zápas s Březovou využili jako přípravu na první mistrovské utkání, kdy jsme poprvé nastoupili v novém rozestavení, na které nejsou hráči zvyklí, a to také v utkání hrálo svou roli,“ prozrazuje kouč Mariánských Lázní.

Viktoria v úvodním kole narazí v domácím prostředí na silné Přeštice, které se netají postupovými ambicemi. „Bude to náročné utkání, poté nás čeká ještě další těžké utkání s v Katovicích, proto jsme se zaměřili v posledních přípravných zápasech spíše na defenzivní taktiku,“ vysvětluje Dolejš.

Poslední přípravný duel odehrají fotbalisté Mariánských Lázní v sobotu 24. července od 15 hodin na stadionu v Souši, kde se střetnou s FK Baník Most-Souš.

„Půjde o velmi kvalitní prověrku na závěr přípravy, kde bychom chtěli opět nastoupit v rozestavení, jako tomu bylo proti Březové,“ připomíná Dolejš sestavu pouze s jedním útočníkem. „Po dvou kolech se pak navrátíme zpět ke hře na dva útočníky,“ slibuje útočné pojetí v dalších zápasech Fortuna divize Dolejš.