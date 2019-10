Po vyrovnaném souboji se Slezským FC prohráli 0:1. V sobotu potom baníkovci nastoupili opět před svými fanoušky v 10. kole Fortuna:národní ligy proti dalšímu zajímavému soupeři – Dukle Praha. I tady nakonec odešli svěřenci Františka Šturmy z trávníku poraženi, a opět nejtěsnějším rozdílem. Tentokrát 2:3.

„Po pohárovém zápase s Opavou jsme to chtěli odehrát stejně, bojovat, makat jeden za druhého a věřit v to, že to vyjde, že dáme nějaké góly. Plus jsme se samozřejmě důkladně připravovali po taktické stránce, protože Dukla hraje trošičku jinak než ostatní týmy v lize,“ přibližuje sokolovské záměry Adam Čihák.

Po těsné porážce mu moc do řeči nebylo. „Hodnotí se mi to těžko, konečně jsme dali dva góly, ale ty jsme mohli dát už v prvním poločase. Měli jsme tam šance, nějaké závary, oni vystřelili myslím jednou a spadlo jim to tam, taková naše klasika,“ krčil rameny.

Baník dokázal na začátku druhého poločasu srovnat na 1:1, jenže přišel smolný gól a pak další ze stejné kategorie. „Asi to všichni viděli, máme tlak, roh, dobře to dobereme, pak se stane takováhle chyba, malej Hašan (Filip Hašek), nevím, jak to dokázal takhle přelobovat. Třetí gól, tři souboje, pak tam dám nohu a odrazí se to přímo na Hadaščoka, který stojí pět metrů za náma a jde sám na bránu a dá gól,“ popisuje dění na trávníku Adam Čihák.

Sokolov tak zůstává v tabulce naší druhé nejvyšší soutěže na předposledním místě. O protržení nepříjemné bilance se pokusí v pátek v Jihlavě. „Nevím, je to smutný, není nám asi přáno,“ říká na závěr Adam Čihák, který se v utkání s Duklou Praha zapsal do střelecké listiny.