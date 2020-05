Čekání je u konce. Druhá fotbalová liga má na programu své pokračování. Po více než dvou a půl měsících. Sokolovský Baník hraje doma, od 17 hodin přivítá na svém stadionu jedenáctý Vyšehrad.

Samozřejmě s řadou neobvyklostí. „Pro všechny týmy je to ale stejné,“ zůstává v klidu kouč horníků Bohuslav Pilný.

Pro toho, stejně jako pro řadu dalších hráčů, to bude domácí premiéra. Po zimních přestupech totiž Baník stihl odehrát pouze březnový zápas na brněnské Zbrojovce. Poté se soutěž kvůli koronavirové pandemii zastavila.

Teď se mají baníkovci představit doma. Na utkání se kvůli kvótě dostane pouze 80 diváků, zbylá místa zabere produkce zápasu, vedle obou týmů tedy ostatní funkce zabezpečující duel.

Hlavní je ale fotbal. Kvůli tomu tady všichni budou. A Sokolov bojuje o záchranu. „Máme nějakou představu, co by mohlo na Vyšehrad fungovat. Ale takovou představu mají asi všichni trenéři. Teprve uvidíme, jak to celé bude vypadat,“ dobře ví sokolovský kouč.

K dispozici bude mít Bohuslav Pilný prakticky kompletní kádr, s výjimkou Davida Štípka, kterému se obnovily problémy se zraněným kolenem. „Jinak je tým připravený,“ potvrzuje trenér Baníku.

Využít může Bohuslav Pilný také jednu novinku, vystřídat v průběhu hry až pět fotbalistů. „Pokud týmy mají dostatečně široké kádry s odpovídající kvalitou, tak je ta možnost velkou výhodou. Myslím ale, že kádry se postupem času budou zužovat, takže se uvidí, jestli trenéři tu možnost budou vůbec využívat. Určitě je to ale další varianta, jak reagovat na průběh konkrétního utkání,“ přemítá lodivod Západočechů.

Baník vstoupí do obnovené soutěže po jediném přípravném utkání proti Viktorii Žižkov, které v Blšanech prohrál 3:0. Vyšehrad odehrál dva testovací duely.

V domácím dresu se s největší pravděpodobností představí zahraniční útočné duo Manzia Yu. Mezi tyčemi Baníku bude stát Tomáš Fryšták, na hřiště půjdou i další zimní posily, včetně stopera Karla Hasila z Teplic.

Sokolov ztrácí na nesestupovou 14. pozici sedm bodů, na programu FNL zbývá sehrát ještě 13 kol. Pro hornický celek je závěr ligy pouze bojem o čest. Po sezoně již Baník Sokolov zamíří kvůli ukončení podpory ze strany generálního partnera do nižší soutěže.