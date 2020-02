22letá posila může zahrát na pozici středního obránce nebo defenzivního záložníka. Po zkušenostech z třetí nejvyšší soutěže, ve které nastupoval v dresu zlínské rezervy, tak vyztuží zadní řady Baníku.

„Adam je mladý a především perspektivní hráč, který je využitelný na více postech, což je samozřejmě výhoda. Vítáme ho u nás a přejeme hodně úspěchů,“ řekl ke Tkadlecově příchodu výkonný ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník.

Naopak se sokolovskými barvami se po čtyřech letech rozloučil Jan Mejdr, který míří do Hradce Králové. „Baník mi dal možnost získat první zkušenosti v dospělém fotbale. Z mého pohledu je právě přechod do seniorského fotbalu to nejtěžší v hráčské kariéře. Sokolov mi tuhle možnost dal a za to jsem strašně vděčný,“ shrnuje Mejdr své angažmá.

„Co se týče vzpomínek, mezi nejsilnější bude patřit to, jakou jsme měli vždy v kabině partu a s jakými spoluhráči jsem se potkal,“ říká.

A co populární „Magician“ naposledy vzkazuje fanouškům Baníku? „Ať kluky podporují v každé situaci, protože to budou potřebovat více než kdy jindy. Ať se zkusí vžít do jejich situace,“ dodává Jan Mejdr na rozloučenou. „Děkujeme Honzovi za práci, kterou na Baníku odvedl. Samozřejmě mu přejeme úspěchy v jeho další kariéře,“ vzkázal Mejdrovi výkonný ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník.