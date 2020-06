Urputná bitva o posledního „fleka“ se nekonala. Předposlední Baník Sokolov potvrdil v neděli proti posledním Vítkovicím jarní kvalitu. Svého soupeře ze severu Moravy smetl 4:0. „Utkání jsme zvládli jak herně, tak výsledkově. Z tohohle pohledu vládne spokojenost,“ říká sokolovský kouč Bohuslav Pilný.

Radost ale horníkům kazí zranění konžského útočníka Bidje Manzii. Toho dohrál ve 40. minutě ve středu hřiště Robert Russmann a forvard Baníku putoval předčasně ze ze hřiště. „Přišli jsme o něj do konce sezony,“ prozradil trenér Baníku. Manzia má zlomenou postranní kůstku na chodidle.

Sokolov šel do vedení již v 7. minutě. „Dobře jsme do utkání vstoupili, měli jsmei další šance. Soupeř nebyl moc nebezpečný, věnovali jsme se tak hlavně útočné fázi,“ popisuje Pilný.

Jeho svěřenci zvýšili do konce první půle na 2:0, po přestávce sice hosté zapnuli, ale žádný zvrat se nekonal. „Věděli jsme, že Vítkovice dokážou zápasy i za takového stavu zkorigovat, povedlo se jim to v Pardubicích, v Prostějově i s Brnem. To jsme nechtěli dopustit, a to se povedlo,“ pochvaloval si lodivod Baníku.

Právě naopak.

Domácí hosty usadili dalšími dvěma góly.

Kouč Pilný opět použil ve druhé půli čtyřnásobné prostřídání. „Chceme zátěž rozmělňovat, jsme rádi, že jsme to mohli udělat,“ dodává.

Bezprostředně po utkání nastoupili na baníkovce znovu dva maséři, v pondělí čekal hráče pozápasový trénink, v úterý si užijí v nabitém programu Fortuna národní ligy volno a ve středu již bude příprava směrována na dalšího soupeře, na Duklu Praha. Na pražské Julisce se Baník představí ve čtvrtek.