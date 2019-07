Nepřidá vlastně už žádný soutěžní zápas na vrcholové úrovni, neboť se po sezoně 2018/2019 rozhodl ukončit svou profesionální kariéru a začíná novou éru svého fotbalového života. Jako trenér brankářů bude působit u mládeže Viktorie Plzeň.

Kariéra Jaroslava Belaně je velmi pestrá. S profesionální kopanou začal rodák ze slovenských Bojnic v Prievidze. Od roku 2004 působil v Česku, když přestoupil do SIADu Most. Zachytal si rovněž za Blšany, Bohemians Praha a České Budějovice, poté se vrátil na Slovensko do Ružomberoku. Než se stal hráčem Baníku, nastupoval opět v Mostu. V nejvyšší české soutěži odehrál rovných 50 zápasů.

Před sezonou 2014/2015 zamířil do našeho Baníku, kde nakonec strávil pět sezón s bilancí 104 odchytaných druholigových zápasů, v nichž udržel 41 čistých kont a inkasoval 115 branek.

Po sezóně 2018/2019 se 38letý brankář rozhodl ukončit aktivní hráčskou kariéru a začal tu trenérskou. Od nového soutěžního ročníku bude působit jako trenér gólmanů u mládeže prvoligové Viktorie Plzeň.

„Začínám trénovat. Už v zimě mě kontaktoval šéftrenér plzeňské mládeže pan Psotka, abych se stal trenérem v jejich akademii. To nevyšlo, a tak mě v létě kontaktovali znova. Uvažoval jsem o tom vzhledem k nepovedené sezóně až po jejím konci a výsledku s Ústím. Zároveň je logické, že přestanu chytat, protože práce mi přibyde dost. Mám vztah k Sokolovu, cítil jsem se tu jako doma, ale převážila nabídka se posunout dál. Za rok by mi stejně končila smlouva,“ popsal své rozhodování Jarda Belaň.

A jak bude na Sokolov vzpomínat? „Těch pět roků považuji za nejvydařenější období co do počtu odchytaných zápasů. Nabídka přišla, když jsem náhle skončil v Mostě. Přestoupil jsem za trenéra Šmejkala a počítalo se, že spíš budu gólman číslo dva. Už tehdy jsem měl svůj věk. Svoje angažmá v Baníku hodnotím pozitivně, pamatuju si na to dobré, to špatné zapomenu.“

Po ukončení profesionální smlouvy přidal svůj pohled také výkonný ředitel klubu Tomáš Provazník: „Chtěl bych Jardovi poděkovat za jeho působení v našem klubu. Během pěti let se vypracoval mezi velké opory našeho týmu, nedokážu ani spočítat, v kolika zápasech nás svými zákroky podržel. Zároveň bych chtěl ocenit jeho profesionální přístup, mohl být vzorem i pro spoluhráče, a také pozitivní myšlení a dobrou náladu. Chtěl bych mu za všechny baníkovce popřát spoustu úspěchů v jeho další životní etapě.“

Závěrečné slovo si opět vzal Jaroslav Belaň: „Chtěl bych poděkovat spoluhráčům, trenérům, realizačnímu týmu, vedení, sponzorům, fanouškům a všem lidem okolo sokolovského fotbalu za to, že jsem mohl být pět let součástí Baníku, za krásné fotbalové zážitky. Přeji Baníku do dalších let hodně radosti z fotbalu a výher. Baník mi zůstane navždy v srdci. Uvidíme, co nám fotbalový život a osud přinesou do budoucnosti. Možná si říkáme jen na shledanou a ne sbohem.“