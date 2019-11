V 69. minutě zařídil obrat ve skóre na 2:1, kdy se trefil po rohovém kopu. Jeho branka ale byla vítězná jen pár minut, když poté hosté srovnali z penalty. Nejenom penaltovou situaci jsme se sokolovským stoperem po zápase rozebrali.

Honzo, s Třincem jste po dramatickém průběhu remizovali 2:2. Jak byste utkání shrnul?

Řekl bych, že první půle byla z naší strany zhruba do čtyřicáté minuty dobrá. Drželi jsme se v bloku, byli jsme u sebe a nikam jsme nevystupovali. Přišla ale jedna chyba, kdy soupeři dokázali prostrčit balon mezi nás a dostat centr do vápna. Tam jsme neměli nabrané hráče a inkasovali. Gól do kabiny není jednoduchý, to víme.

Vstup do druhého poločasu jsme si oproti minulým zápasům pohlídali. Vytěžili jsme srovnávací branku, a ještě šli i do vedení. Třinec pak kopal penaltu a do konce jsme si už nedokázali nic vypracovat.

V 69. minutě jste po rohu vstřelil gól na 2:1, trefit jste se ale mohl už pár minut předtím. Zakončení jste si pak hodně vyčítal, jak se celá akce seběhla?

Bylo to hodně těsné. Měl jsem spoustu času, kdy mi Kuba Dvořák dával centr po zemi z levé strany. Vojta Machek se dokázal s balonem otočit a já byl na vápně sám. Utrhl jsem se od svého protihráče a řekl si o míč. Byl to takový úhel, že to nejspíše byla střela na levou nohu, ale já chtěl zakončovat pravou. Chtěl jsem mířit na zadní tyč, ale střelu jsem moc vytočil a otřela se jen o tyčku.

Jak vypadala ze hřiště penaltová situace, díky které Třinec deset minut před koncem vyrovnal?

I podle toho, jak jsme se později bavili s Adamem Čihákem, který byl u toho zákroku, tak skluz byl před balon. Hráč Třince vystřelil zcela bez omezení a potom až narazil do Adama. Podle mého názoru tedy zakončil normálně a Adam stál před ním a hráč Třince do něj dokopl, protože už byl v pohybu. Tam byl poté ten kontakt slyšet. Takto jsem to viděl, možná to ale bylo jinak…

Každopádně jsme získali alespoň bod. Vnímal jste oproti předchozím zápasům nějaké zlepšení?

Jak už jsem zmiňoval – vstup do druhého poločasu. Řekl bych i větší kompaktnost, nijak jsme se zbytečně nehrnuli. I když jsme první inkasovali, udrželi jsme klidnou hlavu. Snažili jsme se hrát svoji hru, bohužel to stačilo jen na remízu. (kaš)