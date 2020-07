Sokolovští fotbalisté odehráli v naší druhé nejvyšší soutěži dlouhých čtrnáct sezon. Vůbec nejvíce startů za hornický klub během jeho druholigové historie si připsal Jakub Dvořák II. Rodák z Tachova nastoupil celkem ve 236 zápasech.

„Jedním slovem skvělý. Hrozně jsem si to užil. Bylo to jako na horské dráze. Užil jsem si to se super lidmi. Chvíli stoupáte vzhůru a chvíli se řítíte hlavou dolů, ale každopádně to byla super jízda. Dokončil jsem to s 236 starty a za každý jsem moc rád,“ ohlédl se za svými devíti sezonami v dresu Baníku Sokolov.

V paměti sokolovskému obránci, nebo záložníkovi, který v poslední době nosil také kapitánskou pásku, utkvěly tři zápasy. „Domácí vítězství nad Olomoucí, domácí pohárový zápas s Baníkem Ostrava a vítězné 30. kolo před třemi roky ve Vlašimi, kde jsme se zachránili,“ vzpomíná.

Od podzimu by měl hrát 30letý Jakub Dvořák II., kterého si zvykli sokolovští fanoušci vídat s číslem 17 na zádech, ve Dvoře Králové, nebo v Domažlicích.

Co říká na konec profesionálního fotbalu v Sokolově? „Je to smutný konec. Ať už pos… podzimní část sezony, nebo úmrtí pana Štěpánka,“ říká na závěr.