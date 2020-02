Baník díky čtyřem vyvedeným útočným akcím zvítězil 4:2. Po celý zápas se domácí navíc prezentovali atraktivním a aktivním výkonem. Trenér Bohuslav Pilný tak mohl být spokojený.

Proti Ústí nad Labem jste se radovali ze čtyř branek po pohledných akcích. Jak zápas hodnotíte?

Byla to pro nás konfrontace s mužstvem, které kvalitativně odpovídá tomu, s čím se během jara budeme potkávat. Ukázalo nám to, že bychom mohli být konkurenceschopní. Ale zápasy v soutěži jsou samozřejmě o něčem jiném, hráči budou pod jiným tlakem. Ovšem i v prvním poločase, do kterého nastoupilo osm nových hráčů, se z naší strany ukázala jistá kvalita. Myslím, že z možností, které jsme měli, jsme vybrali hráče, kteří by měli být přínosem a měli by se za Baník rvát a bojovat.

Během minulého týdne jste sehráli i zápas s juniorkou Viktorie Plzeň. V obou utkáních byla patrná snaha o aktivní napadání rozehrávky, pro soupeře nepříjemný presink po ztrátě balonu. Je to něco, čím se budete chtít prezentovat i v soutěžních zápasech?

Tento styl používám odjakživa, se svými mužstvy jiný fotbal nehraju. Hráli jsme takový fotbal v krajském přeboru, divizi, v třetí i druhé lize s Hradcem, to samé v lize v Příbrami. Chceme, aby se na hřišti pořád něco dělo. A hráči tomu buď věří, nebo ne.

V prvním poločase jste na hrotu útoku nasadili duo Manzia – Yu. Jak se vám líbili?

Oni si rozumí. To je jedna věc. Za další, nejsou líní na krok, a navíc jsou fotbaloví. Mají trochu potíže do defenzivy, ale rozhodně mají svoji kvalitu.

Máte za sebou krátké soustředění v Letkově u Plzně. Jak vše probíhalo a na co jste se zaměřovali nejvíce?

V zásadě jsme odjeli, abychom na chvíli opustili zaběhnutý stereotyp. Trénovali jsme stejně, jako kdyby bychom byli v Sokolově. Reagujeme na to, že máme nyní hodně zápasů, takže tréninky nebyly až tak intenzivní. Spíš jsme se věnovali taktickým věcem. Musíme zátěž rozložit mezi všechny hráče. Soustředění se povedlo, proběhlo v krásném prostředí v Letkově. Byl jsem velice spokojený.

Co se týče marodky, aktuálně nejsou k dispozici čtyři hráči – Dvořák II., Machek, Čihák a Štípek. Jak to s nimi vypadá?

Adam Čihák by měl být během několika dní v pořádku. Ze zápasu s juniorkou Viktorky si odnesl výron. Vojta Machek stále bojuje s patou, kam se mu vrátilo zranění. Je po injekcích a začíná běhat. Ale uvidíme, jak bude reagovat na zátěž. David Štípek by měl tento týden začít. Nešťastný je případ Kuby Dvořáka II., kterému se v oku vytvořilo vlčí zrno. Byl na zákroku a byla mu nasazena antibiotika. Netrpělivě čekáme, až se vrátí. Prakticky ještě nezačal přípravu.