„Do zápasu jsme vstoupili dobře, vyvrcholilo to penaltou v patnácté minutě, kterou jsme bohužel neproměnili,“ litoval sokolovský kouč David Vaněček. Exekutorem pokutového kopu po faulu na pronikajícího Štípka byl Marek Červenka, ale pálil mimo tyče.

Tempo hry nadále udával domácí Baník. „Iniciativa byla stále na našich kopačkách, byly tam další dvě tři situace, ze kterých jsme mohli skórovat. Bohužel nejsme celý podzim schopní dát ze hry gól, i když si ty šance umíme vytvořit,“ krčil rameny trenér Sokolova.

Hosté ze Žižkova provedli o přestávce dvě změny v sestavě, upravili rozestavení a tím si pomohli z nepříjemného vývoje zápasu. „Ve druhém poločase se obraz hry změnil, z naší strany už to takové nebylo. Bylo to i rozestavením soupeře, na které jsme ze začátku poločasu zareagovali později,“ líčí David Vaněček.

Pražané šli dokonce v 59. minutě do vedení. „Dostali jsme po chybě gólmana ze standardky gól, ale pomohli jsme si taky standardkou a vyrovnali na 1:1,“ popisuje sokolovský lodivod.

V 64. minutě tak bylo po rohovém kopu Baníku a přesné hlavičce Čiháka srovnáno – 1:1.

Jenže v 82. minutě zasáhl v domácí šestnáctce trochu nešťastně Mejdr a výhodu pokutového kopu dostali také hosté, kteří s ní naložili lépe než předtím domácí, a Diviš vrátil jednobrankový náskok na stranu Žižkova. „Uděláme tam nesmyslnou penaltu, ve vápně tam Honza Mejdr takhle nemůže jít,“ konstatoval David Vaněček.

Kromě penalty obdržel sokolovský obránce také druhou žlutou, a tak musel předčasně do kabin. „V deseti jsme to úplně otevřeli. Můžeme být rádi, že tam nepadly další góly. Podzimní část jsme uzavřeli přesně tím, co nás provázelo celý podzim,“ uzavřel David Vaněček hodnocení.

FK Baník Sokolov – FK Viktoria Žižkov

Branky: 64. Čihák – 59. Batioja, 82. Diviš (pk). Diváci: 530.

Sokolov: Šiman – Mejdr, Čihák, Stropek, Dvořák II. – Machek, Machuča (83. Vávra) – Štípek, Kopřiva (57. Selnar), Šmehyl (76. Wermke) – Červenka.

Další výsledky: Vlašim – Prostějov 2:0, Dukla Praha – Hradec Králové 1:2, Pardubice – Brno 1:2, Třinec – Varnsdorf 1:1, Ústí n. L. – Vyšehrad 1:2, Vítkovice – Jihlava 1:1, Líšeň – Chrudim 2:0.