Nyní 46letý Bohuslav Pilný povede jako hlavní trenér hráče našeho A-týmu do zimní přípravya především do jarních bojů o zachování druholigové příslušnosti. Před startem zimního drilu jsme nového lodivoda Baníku vyzpovídali.

Během své hráčské kariéry byl Bohuslav Pilný dynamický a důrazný krajní obránce. Vůdčí typ, který na hřišti nechal všechno. Podobně sám sebe popisuje i jako trenéra: „Nejsem si jistý, jestli si mě fanoušci v Sokolově budou pamatovat ještě jako hráče, přeci jenom je to už dlouhá doba a Sokolov a Liberec jsou poměrně vzdálené oblasti. Co se ale týče mého trenérství, mám to podobně, jako když jsem hrával. Mám rád poctivý fotbal, se správnou dávkou agresivity, plný vysokého napadání,“ říká na úvod nový šéf lavičky.

„Často je ale potřeba uzpůsobit styl hry tomu, jaké má trenér k dispozici mužstvo. Já budu tým teprve poznávat, i když jsem viděl několik zápasů na videu. Musím se s nimi opravdu dobře poznat, protože nás čeká nesmírně těžké jaro,“ stanovuje jeden z prvních úkolů pro zimní přípravu, která začala včera prvním srazem.

Že Baník čekají na jaře záchranářské boje, je jasné. Pilného cílem je tedy dovést svůj nový tým k udržení se ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Tomu by měl odpovídat i herní projev týmu: „Klíčovým slovem, které by mělo vystihovat naši hru, je účinnost. Baník víceméně všichni chválili za to, jakým způsobem se mužstvo prezentovalo hrou v poli. Ale na můj vkus si vytvářeli poměrně málo šancí, a když se podíváme na tabulku, je zřejmý problém v produktivitě,“ má Pilný jasno, kde Baník nejvíce tlačí bota. A pokračuje: „Čtrnáct gólů je hrozně málo a s tím zkusíme něco udělat. Máme vytipované nějaké hráče, které bychom chtěli přivést. Ale musím zopakovat, že v první řadě chci poznat kluky, kteří tady nyní jsou,“ dodává jednoznačně.

Bohuslav Pilný v sezoně 2001/2002 během svého hráčského angažmá v Liberci, kde byl základním stavebním kamenem obranné řady, získal i mistrovský titul. Kromě toho v libereckém dresu zažil i tažení Slovanu evropskými poháry, ať už předkoly Ligy mistrů nebo Pohárem UEFA – předchůdcem dnešní Evropské ligy. „V tu dobu, kdy jsme se s těmito týmy utkávali, to bylo něco, v což jsem ani nedoufal, že by se mi mohlo povést. Za to jsem hodně rád. Příliš na to nevzpomínám, jenom když se někdo zeptá, tak se mi ty vzpomínky vybaví. Zahrát si takové zápasy bych samozřejmě přál každému. Potkali jsme Liverpool nebo AC Milán, ale i Dortmund či Lyon. Všechno nádherné stadiony i zážitky,“ vrací se Pilný k dobám, kdy měl s Libercem na dosah Ligu mistrů, do které jej ale ve vyrovnaných bitvách nepustil právě slavný AC Milán. V mistrovské sezoně se s Libercem dostal až do čtvrtfinále Poháru UEFA, kde nestačili na Dortmund.

„Teď už jsem ale v jiné roli. Pořád si však myslím, že hráčům stojí za to pracovat natolik, aby tohle také mohli zažít,“ myslí si Pilný, který v lize odehrál téměř 200 utkání.

Na jaře čekají Pilného a jeho mužstvo zcela jiné výzvy. Společně budou čelit těžkým soupeřům ve F:NL. Co jej přimělo k tomu, aby se pokusil Baník v druhé lize zachránit? „Důvodů, proč jsem se rozhodl pro Baník, bylo více. V první řadě už jsem byl nějakou dobu doma a fotbal mi zkrátka chyběl. Přemýšlel jsem, že bych přijal i nějakou nabídku z regionu, kde žiju – přiznám se ale, že do toho se mi příliš nechtělo, protože rád poznávám nová místa a nové lidi,“ vysvětluje trenér.

„Další věc je umístění v tabulce. Myslel jsem si totiž, že mužstvo, které tady je, se bude pohybovat výše. Klub je stabilizovaný a v rámci druhé ligy jsou zde velmi dobré podmínky, co se týče tréninkového zázemí a tak dále. A když jsem se vedení klubu zeptal na důvody, proč mě oslovili, bylo mi jasně řečeno, proč právě já. To pro mě bylo určující, že do toho půjdu,“ dodává Bohuslav Pilný.

Jako trenér Hradce Králové nebo pražského Žižkova ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE samozřejmě vedl svoje někdejší týmy i proti Baníku. Při otázce po vzpomínkách na vzájemné zápasy mu okamžitě přijde na mysl jeden konkrétní duel: „První věc, která se mi vybaví, byl právě zápas proti Sokolovu, ve kterém jsme s Hradcem postoupili do první ligy. To bylo velice hezké,“ říká.

„Taky se mi vybaví, že proti Baníku se hrálo vždycky velice obtížně. Bylo to nepříjemné mužstvo. Sokolov byl z Hradce nebo Prahy relativně daleko, hrálo se ráno. To je pro soupeře trochu nepříjemné,“ přidává kouč, který ze současného kádru Baníku zná Davida Štípka, kterého vedl právě v Hradci a na Žižkově.

Zimní příprava je na spadnutí. Na Pilného čeká řada úkolů. „Představu o tom, jak bychom měli hrát, v hlavě mám. Musím ale zopakovat, že nejdřív chci poznat všechny hráče. Chci znát, jakou mají mentalitu a podobně. Samozřejmě spousta věcí je v mistrovských zápasech jinak, ale v tomto okamžiku nemůžu říct, na čem konkrétně budeme pracovat. Nejdříve se musím s týmem seznámit. To je pro mě naprosto zásadní,“ uzavírá nový lodivod druholigového FK Baník Sokolov Bohuslav Pilný. (fkb)