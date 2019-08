V tabulce poslední Sokolov začal aktivně a jeho nátlaková hra vyústila v pokutový kop v 10. minutě, který bezpečně proměnil Glaser. „Domácí zápas jsme chtěli opravdu zvládnout, od prvních minut jsme šli tvrdě za vítězstvím,“ poznamenal kouč Baníku František Šturma. Další umístěnou střelu Glasera vytěsnil brankář hostí jen s vypětím všech sil na roh.

Vlašim se zmátořila až po přestávce. „Soupeř nás tam na deset minut zatlačil a nevěděli jsme si s tím rady, jenom jsme odkopávali balony,“ přiznal sokolovský trenér.

Jenže potom se domácí znovu probrali, Štípkův pokus v 64. minutě sice ještě vlašimský gólman Bačkovský vyrazil, ale na dorážku Vávry již dosáhnout nemohl – 2:0.

Domácí si utkání ještě stihli zkomplikovat, když nechali hosty v 73. minutě snížit, ale první druholigovou výhru sezony si již vzít nenechali. „Po zásluze jsme ale vyhráli. Iniciativu, kterou jsme měli, jsme dovedli do zdárného konce. Za stavu 2:0 jsem trošičku zalezli a nechali jsme soupeře hrát. Měli jsme být trpělivější a přidat třetí branku, takhle to bylo až do konce nervózní a dramatické, ale myslím, že zasloužené vítězství,“ hodnotil František Šturma.

Baníku, jak bylo zmíněno, podle kouče pomohla pohárová výhra 3:0 v Souši. „Poslední naše zápasy jsme odehráli stylem, který chceme hrát, to znamená kombinační rychlý fotbal, měli jsme ale malou produktivitu. Ve středu v poháru jsme se trošku probudili střelecky, bylo to utkání, které nám hodně pomohlo po psychické stránce, zjistili jsme, že góly dávat umíme,“ poukázal trenér Sokolova.

FK Baník Sokolov – FC Sellier & Bellot Vlašim 2:1 (1:0). Branky: 10. Glaser (pen.), 64. Vávra – 73. Svoboda. Rozhodčí: Proske – Kotík, Hrabovský. ŽK: 70. Šmehyl (SOK), 89. Štípek (SOK) – 52. Broukal (VLA), 76. P. Pilík (VLA), 90+1. Blecha (VLA). Diváci: 582.

Držení míče: 53 % : 47 %. Střely na branku: 10:4. Střely mimo: 4:2. Rohy: 6:6.

Sokolov: Jakub Dvořák I. – Hošek, Machek, Vávra (82. A. Čihák), Glaser – Štípek, Šmehyl, Jakub Dvořák II., Kopřiva (57. Selnar) – Červenka (67. Štursa), O. Ševčík.

Vlašim: Bačkovský – P. Pilík, Svoboda, Dias (77. Fotr), J. Štochl – P. Breda, Janda, Broukal, Průcha (86. Šabanov) – Blecha, Jelínek.

Další zápasy: Líšeň – Vyšehrad 0:0, Vítkovice – Prostějov 2:2, Dukla Praha – Brno 2:1, Chrudim – Žižkov 0:3, Třinec – Hradec Králové 1:1, Ústí n. L. – Pardubice 0:1, Varnsdorf – Jihlava 2:1.