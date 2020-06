Dvě výhry ze tří zápasů. To je aktuální jarní bilance fotbalistů Baníku Sokolov na domácím hřišti. Horníci ztratili pouze duel s vedoucími Pardubicemi. S Vyšehradem i v úterý s Ústím se radovali z výhry.

S prvním poločasem sokolovský kouč Bohuslav Pilný nebyl příliš spokojen. Jeho svěřenci šli hned ve 3. minutě do vedení, hosté srovnali stav ve 40. minutě. „Ústí bylo v první půli lepší. Neměli jsme dobrý pohyb. I když jsme si byli schopni vytvořit nějaké šance, tak se soupeř svojí hrou a tím, jak jsme na ni odpovídali, dostal do příležitostí. Zaslouženě minimálně vyrovnali,“ přiznává kriticky Pilný.

O přestávce tak bylo v kabině Baníku o čem mluvit. „Měli jsme v prvním poločase jeden obrovský problém, agresivitu a dostupování hráčů. Hostům jsme poskytli na všechno dost času, a proto jsme měli takové problémy. Ústí má kvalitní fotbalisty, tím, že jsme je nedostávali pod tlak, to vypadalo, jak to vypadalo,“ poukazuje trenér hornického celku.

S druhým poločasem mohl být Bohuslav Pilný spokojenější. „Zlepšilo se to. Ještě dvacet minut bylo utkání na vážkách, Ústí zlobilo, vytvořilo si další příležitosti, ale spíše těžili z našich chyb. Měli jsme tam jednoduché ztráty, kterých soupeř využil a byl nebezpečný,“ líčí lodivod Baníku.

Pilný ale potom dobře svojí bárkou zakormidloval. V 57. minutě poslal na hřiště Manziu, v 69. Machka s Vávrou. Deset minut nato strhl vedení na domácí stranu Ruml, které ještě pojistil v 85. minutě Vávra. „Máme širší kádr, co se kvality týče. Trošku jsme počítali s tím, že by Ústí mohl dojít dech. Hrají to v jedenácti dvanácti lidech. Některé hráče, kteří předtím hráli v základu, jsme si nechali až na dostřídání a v podstatě nám to vyšlo,“ prozrazuje Bohuslav Pilný.

Povedený tah.

Předpoklad k úspěšnému manévru ale znovu položil výborný brankář Fryšták. „Jinak bychom se o tom vůbec nebavili,“ má jasno Pilný.

V nabitém programu Fortuna:národní ligy byli po vítězném utkání povoláni do sokolovské šatny hned dva maséři, ve středu čekal hráče pozápasový trénink, dnes budou baníkovci odpočívat. Zítra se již sokolovská družina začne připravovat na nedělní domácí veletěžký zápas proti Vítkovicím. Ten se hraje od 17 hodin.

V dalším úterním zápase druhé ligy prohrál Varnsdorf na svém hřišti s Prostějovem 1:3. Bez ohledu na výsledky středečních duelů tak Sokolov ztrácí na nesestupovou pozici sedm bodů.