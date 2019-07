Jak hodnotíte již loňský ročník vašeho klubu ve FNL?

S postavením v tabulce spokojeni nejsme, zadání od vedení klubu a zároveň od majitele FK Baník Sokolov bylo umístit se do osmé příčky, my jsme skončili na 11. místě se ziskem 33 bodů. Celkově tak hodnotíme sezonu jako podprůměrnou.

Příčina?

Kdybych věděl, co bylo špatně, tak bychom udělali takové kroky a to špatně by nebylo. Nicméně některé věci se nám táhnou ve střednědobém horizontu. Není to otázka poslední sezony, ale zhruba již tří let, kdy se nám sportovně nedaří. Teď je na naší analýze, zda je to špatným výběrem trenéra, špatným výběrem hráčů, ambicemi klubu, nebo kombinací různých věcí. Děláme si teď vnitřní analýzu. Věřím, že se z jejího výsledku následně poučíme a v další sezoně se pak vrátíme na pozice, kde FK Baník Sokolov dlouhodobě působil.

V sezoně ale určitě najdete i nějaká pozitiva…

Těch je několik. Za prvé se nám podařilo zapracovat Dana Stropka (pozn. red. Stropek přestoupil do MFK Karviná), našeho odchovance, který strávil dorostenecký věk ve Slavii Praha. Dále jsme podali velmi dobré výkony v těžkých zápasech jarní části, v Jihlavě, v Českých Budějovicích, na Zbrojovce Brno. Byli jsme tam favoritům rovnocenným soupeřem, mohli jsme ty zápasy i vyhrát. Na to se ale zvláště v profesionálním fotbale nehraje, výsledky se posuzují podle získaných bodů a umístění v tabulce. Mezi pozitiva určitě patří naše vystoupení v MOL cupu proti Baníku Ostrava.

Negativ bude asi více…

Jak už jsem říkal, celkově to je na vnitřní analýzu. Určitě ale můžeme říct, že mezi ně určitě patří naše vysoká porážka 1:5 v posledním kole na domácím hřišti proti Ústí nad Labem. To považuji jasně za nedůstojné ukončení naší sezony, za nedůstojné naší značky FK Baník Sokolov, kterou dlouhodobě budujeme. Fotbal jsem, stejně jako řada našich fanoušků, hrál, takže chápu, že může přijít takový den, kdy se nic nedaří a vysoko prohrajete. Nás ale ve vedení klubu zarazilo to, jakým způsobem k tomu došlo. Byla to absolutní absence motivace hráčů a to nezůstalo a nezůstane bez odezvy.

Co to znamená?

Vedle individuálních pohovorů jsme přistoupili i k pokutám. Podobnou blamáž rozhodně nechceme opakovat.

V sezoně jste se rozloučili s trenérem Pavlem Horváthem…

Do dnešního dne mě mrzí, že jsme s Pavlem Horváthem nespojili FK Baník Sokolov úspěšnou spoluprací. Je to velká škoda, Pavel je obrovskou personou v rámci novodobé historie nejen českého fotbalu, navíc s mezinárodními zkušenostmi. Myslím, že má obrovské předpoklady stát se úspěšným profesionálním fotbalovým trenérem.

V klubu kladete velký důraz na předváděnou hru, jak hodnotíte uplynulý ročník z tohoto pohledu?

Já osobně bych si asi vybral v tuto chvíli čtvrté místo a horší herní projev. Dostali jsme se totiž do opačného extrému. Jak jsem zmínil, v některých zápasech jsme hráli proti velmi silným týmům velmi dobře, ale zachránili jsme se nakonec až ve 29. kole. Chceme nadále atraktivním fotbalem bavit diváky, ale také hrát v horní polovině tabulky.

Podepsaly se na určitých výkyvech nevyzrálost, nebo mladý věk mužstva?

To bych netvrdil, máme tady kostru složenou ze zkušených hráčů, Petera Glasera, Jardy Belaně, Jakuba Dvořáka, Vojty Machka, Ondry Ševčíka.

A propos, vlastní odchovanci…

Často slýcháme ze všech stran, že jich máme málo. Otázkou ale je, co je v tomto případě málo a co hodně.

Když se podíváme napříč druhou ligou, tak skutečně málo klubů, vyjma Pardubic, má tým postavený vyloženě z odchovanců, všichni těží hlavně ze spolupráce s nejbližšími prvoligovými kluby.

Ve vašem případě je to Viktoria Plzeň…

Ano, nám se taková spolupráce nabízí a v nějakém omezeném množství také probíhá. V současnosti tady máme Michala Hlavatého, v minulosti tu byl Miloš Kratochvíl, předtím Vladimír Darida, Petr Jiráček, Michal Krmenčík. Všichni jsou to hráči, kteří když svojí výkonností druhou ligu překonají, tak se objevují v A-týmu Viktorie Plzeň. S tím souvisí i jeden z cílů druhé ligy, a tím je připravovat samozřejmě hráče pro naši nejvyšší soutěž. To se nám daří, zapracovali jsme Daniela Stropka, který je naším odchovancem, když dorostenecký věk strávil ve Slavii Praha.

Zamiřme teď mezi mládež FK Baník Sokolov…

Každý půlrok se snažíme nastavovat vyšší a vyšší laťku, i když máme samozřejmě v rámci Karlovarského kraje limity v počtu obyvatel, talentovaných kluků i v počtu progresivních talentovaných trenérů. Prostřednictvím šéftrenéra mládeže Víti Vrtělky a od začátku roku nově Karla Tichoty, kteří oba prošli naší první ligou a mají na hráče vysoké nároky, se stále postupně zlepšujeme. Aktuálně můžeme říct, že naše U13 a U14 vyhrály svoji soutěž.

Objevily se informace o zřízení kategorie U23…

Chceme ji vytvořit, má to být mezistupeň mezi A-týmem a U19. Přes kategorii U23 a Slavii Karlovy Vary budeme dovychovávat hráče pro náš A-tým, pro profesionální fotbal, tak aby naši hráči zůstávali u nás v regionu.