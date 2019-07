Začátek domácího zápasu s Hradcem Králové ale horníky nezastihl v nejlepším rozpoložení. Již ve 3. minutě museli domácí odvracet míč z brankové čáry. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme měli takové dva náznaky gólových příležitostí, ty jsme bohužel nevyužili,“ litoval hostující kouč Zdenko Frťala.

Baník dokázal s favoritem srovnat krok. „Hra se postupně vyrovnávala,“ poznamenal kouč Sokolova František Šturma. Jeho svěřenci si také vypracovali šance ke skórování, Kopřiva ale po půlhodině hry střílel nad a branku „votroků“ přestřelil i Hošek po nebezpečném závaru v nastaveném čase prvního poločasu.

Úvod druhé půle měli znovu lepší hosté. „Nám moc nevyšly začátky poločasů, v prvním jsme zaspali pět, ve druhém tak 15 minut, kdy jsme nebyli koncentrovaní tak, jak bychom si představovali. Soupeř byl v těch okamžicích lepší,“ přiznal sokolovský trenér.

Využít slabší chvilky domácích se ale Hradci nepodařilo a stejné to bylo později na druhé straně hřiště, ani tady rozhodující branka nepadla. „Po přestávce to byl spíše boj. Bylo to o tom, který z týmů udělá nějakou chybu. Takové utkání můžou rozhodnout standardky. My jsme měli dva zajímavé trestné kopy, nevyužili jsme je. Myslím, že remíza je zasloužená,“ hodnotil hradecký lodivod Frťala. „Jak jedna, tak druhá strana si tam nějaké gólové šance vytvořila, na vstřelení branky to nestačilo. Na jednu stranu mě remíza mrzí, na druhou jsem rád, že máme bod, Hradec není jednoduchý soupeř. S bodem jsme spokojení, musíme se od toho odrazit do dalších zápasů,“ doplnil trenér Baníku František Šturma.

FK Baník Sokolov – FC Hradec Králové 0:0.

Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka. ŽK: 51. Hošek, 81. Fišer, 85. Machek – 64. Vlkanova. Diváci: 910.

Sokolov: Dvořák I. – Mejdr, Hošek, O. Ševčík, Jakub Dvořák II. – Machek, Kopřiva (68. Vávra) – Štípek, Glaser, Wermke (77. Fišer) – Šmehyl (83. A. Čihák).

Hradec: Vízek – M. Černý, Kvída, Zbrožek, Urma (C) – Kateřiňák (79. Ch. Frýdek), Jukl – Doležal, Djurdević (85. D. Procházka), Vlkanova (67. Šípek) – Prekop.