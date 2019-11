Času na přípravu na závěrečné vystoupení s žižkovskou Viktorií mají dostatek, a to z důvodu reprezentační přestávky.

„Tento týden je kondiční, když trénujeme každý den, pouze ve středu byl na programu dvoufázový trénink a víkend budou mít hráči volný. Co se týče příštího týdne, tak se chceme co nejlépe připravit na duel se Žižkovem,“ nastínil cíle na úvod trenér Sokolova Karel Tichota, který společně s druhým trenérem Davidem Vaněčkem chce v závěrečném utkání naplno bodovat.

Ale sami vědí, že to nebude tak lehké, jelikož žižkovská Viktoria zažívá hodně vydařený podzim, když se drží na sedmém místě s třiadvacetibodovým ziskem. Naposledy slavila výhru nad Ústím nad Labem.

„Žižkov jsme sledovali v utkání s Ústím nad Labem. Má kompaktní tým, prošpikovaný zajímavými hráčskými individualitami, které mají ligové zkušenosti, a není náhoda, že se pohybuje v horní polovině tabulky,“ narážel Tichota na exligové hráče v trikotu Žižkova, ať už jde o Martana, Březinu či Švengera.

„Navíc hraje na jednoho útočníka Diviše, který vypadá také velmi dobře,“ všiml si Tichota. Sokolov se však nemůže již na nic ohlížet. V závěru musí stoprocentně bodovat.

„Nebude to jednoduché utkání, ale v naší situaci nám nezbývá než stoprocentně bodovat, abychom se dotáhli na týmy před námi. Musíme se o to porvat a udělat pro to vše,“ dobře ví trenér Sokolova. Na závěrečné vystoupení baníkovců, kteří odehrají druholigovou podzimní derniéru v domácím prostředí, budou mít fanoušci vstup zdarma, když na utkání je zvou fotbalisté Baníku.

„Určitě budeme potřebovat podporu fanoušků, čímž bychom je rádi pozvali na zápas se Žižkovem, uděláme vše pro to, abychom vyhráli,“ slibuje na závěr za Baník Sokolov Tichota. Poslední utkání odehrají baníkovci na svém stadionu po reprezentační pauze v sobotu 23. listopadu od 10.15.