Druholigoví fotbalisté mají nového hlavního trenéra. Vedení klubu se dohodlo na spolupráci s šestačtyřicetiletým Františkem Šturmou, jenž má zkušenosti nejen z českých dvou nejvyšších soutěží, ale také ze slovenského fotbalu.

| Foto: archiv trenéra

Rodák ze středočeského Nymburku se výrazněji do povědomí zapsal trenérskými štacemi ve Slovanu Liberec (od 2007) a druholigovém Žižkově (2009). Poté zamířil poprvé na Slovensko, kde vedl druholigové Michalovce, se kterými obsadil 3. místo, stejně jako předtím na Žižkově. V roce 2014 působil v Táborsku, které také dovedl na bronzovou příčku. Největšího úspěchu dosáhl opět v Zemplínu Michalovce, kam se vrátil v sezóně 2014/2015. Mužstvo pod jeho vedením postoupilo do nejvyšší slovenské soutěže. V ročníku 2016/2017 trénoval druholigový Poprad, se kterým se probojoval do semifinále slovenského poháru.