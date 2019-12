Na své konto totiž nastřádali alarmujících sedm bodů, za což jim patří v druholigové tabulce poslední, šestnáctá příčka. Tým tak zažil nejhorší podzimní část ve FNL v historii klubu, když navíc bude muset usilovat v jarní části o záchranu v soutěži, která bude v podání baníkovců hodně náročná.

„Je to pro mě zklamání a nesu za to veškerou odpovědnost,“ smutně poznamenal k nepovedenému podzimu extrenér A-týmu Sokolova David Vaněček (na snímku), který během první poloviny soutěže vystřídal u fotbalového kormidla Františka Šturmu, když se z pozice asistenta posunul na hlavní post.

Před startem zimní přípravy však vystřídal Vaněčka u A-týmu Bohuslav Pilný, kterému bude nově krýt záda asistent Vít Vrtělka, a Vaněček se přesunul na pozici vedoucího SCM mládeže a hlavního trenéra U19.

Máte za sebou nepovedený podzim, nejhorší v historii klubu, jak byste ho s odstupem času hodnotil?

Jedním slovem, negativně! V létě přišlo hodně nových hráčů, potom je vždy otázka, jak rychle si tým sedne a jak se bude prezentovat na hřišti. Tohle se nám bohužel nepovedlo, s přibývajícími zápasy bez výhry jsme se dostali na poslední místo tabulky a do konce podzimu už to nedokázali zvrátit.

V čem jste tedy v první polovině druholigové soutěže zaostávali?

Problémy byly jak v obranné, tak i útočné fázi. Obdrželi jsme v průměru více než dvě branky na zápas a naopak průměr vstřelených branek na zápas nedosáhl ani na jeden gól. Tam jsme oproti soupeřům zaostávali, a proto jsme v tabulce na posledním místě.

Vše se odrazilo zcela jistě i do kabiny, a zejména se pak porážky podepsaly na psychice hráčů…

Samozřejmě že když se prohrává, není atmosféra dobrá. Kluci to mají v hlavě a potom se to rozpoložení přenáší i na hřiště, kde si nevěří a dělají chyby i v jednoduchých situacích, které se na tréninku nestanou.Tam si každý dovolí až neskutečné věci, ale v zápasech jsou potom výkony na poloviční úrovni, tam je ta psychika rozhodující.

V některých utkáních vám však chyběl pověstný kousek fotbalového štěstí, ale na to se v dnešní době nehraje, souhlasíte?

Byly zápasy, které jsme měli dobře rozehrané, ale ani když jsme vedli, se nám nepovedlo vyhrát. Nebylo to o štěstí, ale o tom, že jsme v situacích, které rozhodují, nebyli úspěšní jak v defenzivě, tak i v ofenzivě.

Na hráče dolehla pověstná deka, což se promítlo i do samotných utkání, jak tedy bylo těžké hráče motivovat?

Jednoduché to nebylo, pořád se hledala řešení, abychom z kluků dostali to nejlepší, co v nich je. Dávali jsme si společně v kabině nějaké cíle, ale vůbec se nám je nepodařilo naplnit.

Během podzimu vás trápila i slabá koncovka, když jste nastříleli pouze čtrnáct branek, nejméně ze všech týmů…

Šance jsme si dokázali vypracovat, ale proměňování bylo hodně špatné. Většinu vstřelených gólů jsme dali ze standardních situací, ze hry nám to dělalo velký problém, proto je ten počet takový, jaký je.

Navíc se k tomu připojily během zápasů i individuální chyby, které vám braly naději na bodový zisk…

Individuální chyby nás srážely ve spoustě zápasů, ale byly vidět hlavně v obranné fázi, ale když někdo nepromění jasnou šanci v ofenzivě, je to ta samá chyba. Nejhorší je, že jsme zápasy, které byly dobře rozehrané, nedokázali aspoň remizovat, protože na konci sezony se bude počítat každý bod.

Jenže nepomohla ani výměna trenérů, i když se herní projev týmu podstatně zlepšil…

Ano, výměna nepomohla. Nepřišel ten bodový impuls, který jsme očekávali. Herně to bylo každý zápas lepší,v kabině bylo cítit obrovské odhodlání, ale výsledky se nedostavily, takže efekt nulový. Je to pro mě zklamání a nesu za to veškerou odpovědnost!

Po skončení podzimu vás v roli hlavního trenéra vystřídal Bohuslav Pilný, vy jste se přesunul na pozici vedoucího SCM a hlavního trenéra U19, co to pro vás znamená?

Po sportovní stránce to nějaká velká změna nebude, kluci už mají podobné dispozice jako muži, takže by to mělo být dobré. Horší pro mne bude pozice vedoucího SCM (smích), kde nemám zatím žádné zkušenosti, ale myslím si, že brzy přijdu na všechny věci, které tahle pozice obnáší. Je to další zkušenost a hlavně velká výzva!

Budete nějak nápomocný novému kouči s předáváním poznatků a informací k A-týmu?

To samozřejmě záleží na novém trenérovi, ale myslím si, že svůj obrázek na tým má a v zimě je spousta času, aby kluky poznal a udělal si na ně svůj pohled. Každopádně přeji novému realizačnímu týmu i hráčům hodně štěstí, aby se jim dařilo a povedlo se pro Baník zachránit druholigovou příslušnost.

Jak pro vás bude nová role náročná?

V administrativních věcech to nebude na začátku jednoduché, ale kluci, kteří s tím mají zkušenosti, mi doufám pomohou, abych se to naučil co nejrychleji. Na hřišti to bude jednodušší, tam vidím největší rozdíl v tom, že kluci studují, někteří maturují, může se potom stávat, že počty na trénink nebudou takové, jaké byly u áčka, kde byli všichni profíci.

Ani dorostu Baníku U19, kde budete hlavním trenérem, se během podzimu příliš nevedlo, na jaře stejně jako áčko bude bojovat o záchranu, jaký máte plán?

Kategorie U19 je v České lize sice kousek od sestupových pozic, ale pod sebe se nechci vůbec dívat. Cíl je posunout kluky hlavně fotbalově, aby byli připraveni na přechod do kategorie mužů. Aby zlepšovali své dovednosti a byli schopni se zapojovat během jara do tréninku s áčkem. Mám velká očekávání a hodně se na tuhle práci těším!