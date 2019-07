Sokolov – Proti Hradci Králové přivedl fotbalisty Baníku Sokolov na trávník nový kapitán – Jakub Dvořák II.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

„Byl to remízový zápas. V první půli jsme měli o jednu dvě šance více, hlavně jsme je ale měli proměnit, byly to stoprocentní příležitosti. Ve druhé půli nás Hradec zatlačil, oproti nám měli tři standardky z vápna, což je velké nebezpečí. Nakonec to skončilo 0:0. Myslím, že jsme se spravedlivě podělili o body,“ hodnotil úvodní zápas v novém ročníku Fortuna:národní ligy.