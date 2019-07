Tou hlavní je zřejmě příchod nového kouče. Horníky povede František Šturma, který se na západ Čech přesunul z 1. SC Znojmo. Ve své kariéře si ale také přičichl k dění v Mladé Boleslavi, pražských Bohemians, Viktorce Žižkov nebo Slovanu Liberec. Navíc má Šturma zkušenosti ze zahraničí, slovenské Michalovce přivedl do první ligy, prošel stážemi v Juventusu Turín a AS Řím.

„Čeká nás přestavba týmu. Začali jsme pracovat na obměně a omlazení mužstva, přivedli jsme v letní pauze několik hráčů, hlavně mladých, máme čtyři devatenáctileté fotbalisty,“ hlásí nový trenér Sokolova.

Ten do áčka vytáhl dva dorostence Baníku, Lukáše Šulce a Patrika Fišera. K tomu se vrací z Plzně odchovanec Ondřej Štursa a čtveřici „devatenáctek“ doplňuje na hostování plzeňský Jakub Selnar, aktuálně záložník reprezentační U19. „Zatím ode mě dostávali hodně do těla, vidíme v nich velkou naději do budoucna, uvidíme, jak se svého úkolu zhostí,“ doplňuje František Šturma.

Baník po skončení minulé sezony opustily persony posledních let, gólman Jaroslav Belaň a záložník Jan Kosak. Oba se rozhodli ukončit svou fotbalovou kariéru. Do prvoligové Karviné potom zamířil odchovanec Sokolova, 21letý Daniel Stropek.

Naopak Šturma může počítat s posilou do útoku, českobudějovickým Romanem Wermkem, kterému může v ofenzivě sekundovat Slovák Šimon Šmehyl a nebo starý známý – Marek Červenka. Obranu Západočechů vyztuží zkušený třicetiletý stoper Jan Hošek z Teplic, který již v Baníku působil. Celkem se ale prostřídalo dvacet fotbalistů, deset přišlo, deset odešlo. „Kromě zapracování nových hráčů patří mezi naše cíle přilákání více diváků na stadion. Záležet bude samozřejmě na nás. Čím lépe budou hráči hrát, tím přijdou lepší výsledky a divák si pak cestu na stadion najde,“ věří trenér hornického celku.

František Šturma se také shodl s vedením na tom, že se Baník má vrátit někam do horních pater tabulek. „Je to i můj osobní cíl. Jaké konkrétní umístění, to si nechám pro sebe, ale chci pozici určitě oproti minulé sezoně zlepšit,“ říká kouč Baníku.

Co fanoušci od svého klubu pod taktovkou Františka Šturmy uvidí? „Chci po hráčích, aby vždy pracovali na sto procent, aby se každý den na trénink a na své spoluhráče těšili, měli z fotbalu radost. Jedině když budou všichni dělat všechno naplno, tak bude všechno fungovat a přijdou výsledky,“ odkrývá na závěr František Šturma svou filozofii.

Ostrý test prodělají baníkovci v sobotu dopoledne, kdy od 10.15 hostí na svém hřišti Hradec Králové.