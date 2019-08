Sokolov – Do Sokolova v sobotu dopoledne zavítá další velmi kvalitní soupeř – Zbrojovka Brno.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„V loňském roce dokazovali, že chtějí postoupit, a dělali pro to všechno. Měli velice dobrý tým a to samé platí pro novou sezonu. Je to jediný klub, který jednoznačně prohlásil, že chce postoupit. Na našem hřišti budou favoritem,“ říká na úvod kouč FK Baník Sokolov František Šturma.