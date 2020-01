Na jaře se druholigový A-tým zachránil ve F:NL a mistrovský titul oslavily hned dvě mládežnické kategorie. Ve druhé polovině roku pak pokračovaly skvělé výkony žákovských celků, zatímco A mužstvo ve F:NL nedokázalo pravidelně sbírat body. Věřme tedy, že nový rok – 2020 – bude z tohoto pohledu daleko úspěšnější.

LEDEN

Baníkovský rok 2019 začal už 4. ledna, kdy byla zahájena zimní příprava A mužstva. V lednu baníkovci absolvovali hned čtyři přípravné zápasy a také týdenní soustředění v Letkově u Plzně. Na úvod prohráli s prvoligovou Plzní, poté s Příbramí, jasně přehráli Přeštice a nestačili na juniorský tým Viktorie Plzeň.

Úsek mládeže posílil zkušený trenér Karel Tichota, který převzal vedení Sportovního centra mládeže a současně se stal trenérem dorostu U16. V lednu proběhly v sokolovské sportovní hale dva turnaje pro přípravkové kategorie. Mezi týmy U9 obsadila první dvě příčky mužstva Baníku, v kategorii U10 pak baníkovci skončili druzí.

ÚNOR

Pokračovalo přípravné období, ve kterém A-tým porazil Vyšehrad i sousední Karlovy Vary. Na domácí umělce pak svěřenci Vítězslava Hejreta zvítězili nad Domažlicemi. Generálku na druholigové jaro obstaralo střetnutí s Chrudimí, ve kterém sokolovští fotbalisté prohráli těsně 1:2. V zimní přestávce mužstvo doplnila dvojice ofenzivních hráčů – útočník Martin Holek a křídelní záložník Daniel Novák z Mladé Boleslavi. Naopak z týmu odešli útočníci A. Ševčík a Vašíček, skončil též obránce Jakubov a záložník Body. Do jarních zápasů baníkovci vstupovali z 10. místa s 18 body.

V únoru zavítal do sportovních tříd na 1. ZŠ v Sokolově její absolvent a hráč anglického druholigového Brentfordu Matěj Majka. Žáci si s ním mohli zatrénovat a následovala beseda plná zajímavých dotazů.

BŘEZEN

První mistrovský duel roku 2019 sehráli Západočeši v Hradci Králové, kde však body po prohře 0:2 nezískali. O reparát se mohli pokusit před televizními kamerami. Do Sokolova v rámci 18. kola přijel Varnsdorf a diváci sledovali zajímavé utkání, byť pro fandy Baníku s hořkou příchutí. Sokolovští prohrávali již 0:3 a hráli bez vyloučeného Mejdra. V závěrečné pětiminutovce sice snížili Mišůn s Glaserem, ale porážce nezabránili. Ani ve zbývajících březnových zápasech se Baníku nedařilo, prohrál v Jihlavě 0:1 a stejným poměrem i doma s Chrudimí.

DUBEN

Čtvrtý měsíc roku byl z pohledu výsledků mnohem úspěšnější. Baníkovci remizovali na Žižkově 1:1, první jarní vítězství zaznamenali doma nad Třincem, ve 22. kole vyhráli 1:0. V Prostějově padli 1:2, pak zvítězili nad Vlašimí 2:0 a měsíc zakončili těsnou porážkou v Českých Budějovicích, které se později staly vítězem F:NL a postoupily do nejvyšší soutěže.

Při vyhlášení nejlepších sportovců okresu Sokolov uspěla trojice baníkovců. V kategorii mládež byl oceněn Filip Lörincz, mezi dospělými David Štípek a mezi trenéry Stanislav Galisz. Cenu si v kategorii kolektivů odneslo také mužstvo žáků U13. Žáci U14 a U15 se v závěru měsíce zúčastnili mezinárodně obsazeného turnaje Bayern Trophy. U14 v semifinále prohrála s AC Milán, ale zvládla souboj o 3. místo. Kolegové z U15 také v semifinále prohráli s Jihlavou, ale na penalty překonali nizozemský Katwijk a skončili taktéž bronzoví. Velikonoční víkend patřil ve Františkových Lázních špičkově obsazenému turnaji, na kterém přípravka U10 vybojovala skvělé 4. místo v konkurenci takových týmů jako Hertha Berlín, RP Lipsko, Sparta Praha či Slavia Praha.

KVĚTEN

S blížícím se koncem ligy bylo jasné, že Baník bude o setrvání ve F:NL bojovat až do posledních kol. Předcházela tomu domácí porážka s Brnem 0:2, remíza v Pardubicích 0:0 a se Znojmem 2:2. V předposledním kole Baník zajížděl do Tábora k důležitému souboji o záchranu. Duel rozhodla výtečná střela Standy Vávry z 36. minuty. Baník je zachráněn! Poslední kolo ročníku 2018/2019 však skončilo ostudně, když sokolovští fotbalisté doma schytali od Ústí nad Labem debakl 1:5. V tabulce pak obsadili konečnou 10. pozici s 33 body. Se závěrem sezóny ohlásil konec profesionální kariéry záložník Jan Kosak, za Baník nastoupil do 103 druholigových zápasů.

Více než čtyři stovky dětí ze Sokolova i okolí zavítalo na sportovně-vzdělávací akci Šikovný školák, která se konala v areálu Baník a kterou náš klub pravidelně spolupořádá s Nemocnicí Sokolov. V krajském finále McDonald’s Cupu zvítězila ZŠ Pionýrů, za kterou nastoupila řada mladých baníkovců. Během května měli žáci i přípravky našeho klubu opět možnost si potrénovat s některými hráči druholigového A-týmu.

ČERVEN

Tři týdny po posledním mistráku začala letní příprava na sezónu 2019/2020. V pátek 14. června na prvním tréninku už chyběli Kosak, Mišůn, Holek či Voleský, naopak novými tvářemi byli dorostenci Fišer se Šulcem či plzeňský talent Selnar. Po povedených výkonech přestoupil do prvoligové Karviné stoper Daniel Stropek. Po dvou přípravných zápasech ohlásil klub nového hlavního trenéra. Stal se jím 46letý František Šturma. Klub si pojistil služby šikovného záložníka Davida Štípka, posílil o českobudějovického Wermkeho, ale přišel o gólmanskou stálici Jaroslava Belaně, který ukončil profesionální kariéru.

Mistry svých soutěží se staly dva žákovské týmy. U13 pod vedením Vlada Volpova vyhrála Českou ligu žáků sk. B před pražskou Slavií a Teplicemi. U14 trenéra Radka Čížka zvítězila před Viktorií Žižkov, měla nejlepší obranu a druhý nejlepší útok soutěže.

ČERVENEC

V dalším letním měsíci se baníkovci chystali na start nového ročníku také v Mladé Boleslavi, kde podali sympatický výkon, ale bohužel prohráli 0:2. Generálka proti Domažlicím už byla vítězná. Před samotným začátkem ligy do Baníku přišel zkušený stoper Jan Hošek a útočník Marek Červenka, oba dva již v Sokolově působili. Do kádru přibyli také gólman Šiman, záložníci Kopřiva se Štursou či útočník Šmehyl. Samotnou ligu nezačali hráči Baníku zle. V domácí premiéře remizovali s Hradcem Králové bez branek. Poté zamířili na Žižkov, kde až do posledních vteřin drželi remízový stav, nakonec padli 1:2.

Během prvního červencového týdne se na Baníku poprvé uskutečnil Baník kemp, který patřil hráčům mládeže narozeným v letech 2006 až 2013. Kromě fotbalových aktivit čekal na malé fotbalisty také volnočasový program.

SRPEN

Osmý měsíc začal těžkým duelem s Brnem, v němž si mužstvo trenéra Šturmy připsalo druhou prohru v sezóně. Porážkou skončilo i utkání na Vyšehradě. V 5. kole však doma Baník porazil Vlašim a poprvé v sezóně zapsal tři body. Kdo mohl tušit, že půjde o jediné podzimní vítězství… Pak Baník obdržel v Pardubicích čtyři branky a doma remizoval s Prostějovem 1:1. Tento duel byl posledním, který v našem dresu odehrál středopolař Petr Glaser. Po dohodě s klubem jeho angažmá v Sokolově skončilo. Baníkovci zvládli 1. i 2. kolo MOL Cupu. Po výhře 3:0 postoupili přes divizní Souš a po vítězství 4:1 i přes třetiligové Štěchovice. Los jim poté přisoudil prvoligovou Opavu. Za Baník se také poprvé představil záložník Ondřej Machuča, který přestoupil z Liberce.

ZÁŘÍ

Do Baníku se vrátil stoper Daniel Stropek, v Karviné jej uvolnili na půlroční hostování. V rámci reprezentační přestávky sehráli baníkovci přátelský duel s divizní Březovou. Zápas měl jasný průběh. V září bodovali Sokolovští jen v jednom utkání ze tří. Svůj první venkovní bod si zajistili za remízu 2:2 v Ústí nad Labem, když Jan Hošek srovnával v posledních vteřinách zápasu! Pak prohráli 0:4 ve Vítkovicích a doma nestačili ani na exligovou Duklu 2:3. Mezitím baníkovci absolvovali i pohárový zápas s Opavou. Doma na favorita nestačili a po boji byli vyřazeni 0:1.

Na začátku měsíce skončil v klubu na vlastní žádost dlouholetý sportovní ředitel klubu Vítězslav Hejret, jehož nástupcem byl jmenován David Palla. V září se konal otevřený nábor, na který se dostavily dvě desítky dětí. Prvním tréninkem je vedl dlouholetý trenér Pavel Moravec.

ŘÍJEN

V 11. kole Baník prohrál v Jihlavě 1:3, přestože vedl rychlou Selnarovou trefou. Po utkání u mužstva skončil František Šturma a vedení týmu převzala dvojice David Vaněček – Karel Tichota. Nový impuls však k zisku bodů příliš nevedl. V říjnu tým prohrál doma s Líšní 1:2 i ve Varnsdorfu 0:3. Právě v utkání 13. kola si 29letý záložník Vojtěch Machek připsal 200. start v dresu Baníku ve druhé nejvyšší soutěži, a zařadil se tak do klubu dvoustovkařů vedle Davida Čady, Davida Vaněčka a Jakuba Dvořáka II.

Během další reprezentační přestávky se A-tým střetl s dorosteneckou U19. Zajímavou konfrontaci ovládli střelecky profesionální hráči, ale pro dorostenecké fotbalisty byl duel nezpochybnitelnou zkušeností. V říjnu také klub uzavřel partnerství s Mateřskou školou Pionýrů v Sokolově. Pohybově aktivní děti tak čeká větší porce sportovních aktivit i v předškolním věku.

LISTOPAD

Alespoň bod ukořistili baníkovci ve 14. kole, když doma remizovali s Třincem 2:2. Těsnou porážkou 0:1 skončilo poslední venkovní utkání roku, v podzimní derniéře pak Baník před vlastními fanoušky prohrál se Žižkovem 1:2. Podzimní část ligy zakončili sokolovští fotbalisté na posledním místě tabulky, kde před jarními koly mají 7 bodů a skóre 14:34.

Žákovské týmy mají za sebou vydařený podzim – U15 je průběžně druhá, U14 svou soutěž vede stejně jako U12, U13 je prozatím osmá. Z dorosteneckých týmů je tabulkově nejlépe postavený ten nejmladší – U16 zakončila podzim na pátém místě. U17 je osmá, U18 jedenáctá a U19 čeká na jaře boj o záchranu ze 13. pozice. Sokolovské příznivce potěšil odchovanec Baníku Ladislav „Laco“ Takács, který v dresu Slavie Praha naskočil do utkání Ligy mistrů proti Interu Milán. Po Petrovi Jiráčkovi a Michaelu Krmenčíkovi se stal třetím hráčem, kterému se takový počin povedl.

PROSINEC

Druholigový tým ukončil na začátku měsíce tréninkovou činnost a hráči dostali individuální tréninkové plány. Vedení klubu angažovalo jako hlavního trenéra exligového fotbalistu a již dostatečně zkušeného trenéra Bohuslava Pilného, kterému bude asistenta dělat od 1. 1. 2020 bývalý hráč Baníku Vít Vrtělka.

Pošesté se konala Vánoční akademie přípravek. Šest věkových kategorií předvedlo svým rodinám i fanouškům sokolovské kopané svoje dovednosti, za což byli všichni malí fotbalisté odměněni potleskem. Konal se také první ze série halových turnajů, které náš klub v Sokolově pořádá. V kategorii U10 byl turnaj v režii baníkovských barev. V posledním měsíci roku nechyběly ani další dvě tradiční akce – turnaj trenérů a silvestrovský fotbálek.