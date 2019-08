František Šturma po zápase na Vyšehradě žehral na špatnou koncovku svého týmu, která stejně jako v předešlých utkáních byla alfou a omegou úspěchu.

Trenér Šturma po sobotní prohře, již třetí v řadě, nebyl vůbec spokojený: „Prohráli jsme remízové utkání, což se nám stalo už podruhé – předtím také v Praze, ale na Žižkově. Z toho jsem rozladěn, stejně jako z výkonů některých našich hráčů, byly totiž pod jejich možnosti. Do poločasu jsme byli silnější na balonu, měli převahu, ale hráli jen po vápno. V něm jsme hluší, přestože to stále trénujeme. Jak by byl pro nás velký čtverec zakletý. Ve druhé půli šel Vyšehrad zaslouženě do vedení, přesto jsme vyrovnali a vypadalo to z našeho pohledu dobře. Měli jsme dvě tři pološance, ale zase se pro nás naplnilo, tak jako v předchozích zápasech, nedáš – dostaneš. Koncovka nás trápí, na trénincích to není špatné, ale neumíme to přenést do zápasů. Další problém byl v tom, že jsme mnohdy až příliš drželi balon uprostřed hřiště. Soupeř se zatáhl a bylo to už těžké, měli jsme to hrát jednodušším způsobem. Zkrátka přijeli jsme si na Strahov zahrát, zpestřit si sobotní dopoledne, ale ne vyhrát. Prohráli jsme 1:2 a podle mého mínění vlastní vinou, naším přístupem a výkonem.“ (lš)