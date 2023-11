Nejlepšího hráče podzimní části krajského přeboru již známe. Stal se jim mladíček mariánskolázeňské rezervy Adam Bártl. Teď mohou zvolit fanoušci nejlepšího hráče podzimní části krajské I. A třídy. Sportovní redakce vybrala ze čtrnácti týmů soutěže dvanáct fotbalistů, kteří ji na podzim nejvíc zaujali. Toho nejlepšího ale zvolíte vy v anketě. Hlasovat můžete do neděle 3. prosince do 12.00 hodin. Nejlepší hráč se může těšit nejen na vítěznou trofej, ale také tradiční rozhovor. Pro svého favorita můžete hlasovat každých pět minut.

Video: Daniel Seifert

Nominace hráčů podle Deníku

Martin Fojtík (FK Baník Sokolov B) – Urostlý útočník po návratu do Sokolova gólově pookřál, což potvrdil i v podzimní části, kdy naskočil do dvanácti duelů, během kterých nastřílel šestnáct branek, čímž se zařadil mezi nejlepší střelce I. A třídy.

Václav Šiman (FC Františkovy Lázně) – Věk je pouze číslo. U Šimana to pak platí dvojnásob. Čtyřicetiletý forvard po letním přesunu do Františkových Lázní opět prokázal své gólové kvality, když ve dvanácti duelech nasázel soupeřům úctyhodných sedmnáct branek.

Marcel Zahálka (FK Nejdek) – Po návratu z Německa se zabydlel v základní jedenáctce Nejdku, když se navíc musel přeškolit z ofenzivní na defenzivní práci. Z pozice stopera dirigoval nejdecký obranný val s velkou grácií a po zásluze se stal, jednou z vůdčích osobností. Navíc se dostal i mezi tři tyče, i když z toho nebyl bodový zisk prokázal své schopnosti i na brankářské postu.

František Novák (FK Skalná) – Sice patří ve výběru Skalné k radě starších přesto sedmačtyřicetiletý hráč stále rozdává fotbalovou radost a také potřebné zkušenosti svým mladším spoluhráčům, k čemuž navíc přispěl kapitán Skalné během podzimu pěti góly.

Martin Hladký (TJ Sokol Žlutice) – Již několik sezon patří ve žlutickém výběru ke klíčovým hráčům. Strážce žlutické svatyně naskočil během podzimní části do všech utkání, ve kterých inkasoval pětadvacet branek, čímž se se svým týmem velký fanoušek pražské Sparty zařadil na páté místo v počtu obdržených branek.

Jan Hlavsa (FK Loket) – V podzimní části se usadil pevně v základní jedenáctce Loket, za který odehrál dvaadvacetiletý obránce celkem úctyhodných 1115 minut, k čemuž přidal jednu vstřelenou branku.

Robert Vavřina mladší (TJ Baník Pila) – Během podzimu musel řádně slevit ze svých gólových předností, když se přesunul ze zálohy na pozici stopera, kde dirigoval obrannou hru pilského týmu Opět patřil k nejvytíženějším hráčům, k čemuž se navíc čtyřikrát zapsal do střelecké listiny.

Tomáš Správka (TJ Baník Svatava) – Během podzimní části zamířil ostřílený čahoun do týmu nováčka soutěže ze sokolovského Baníku. A Svatava si mohla mnout ruce, když ji čtyřiačtyřicetiletý Správka, který mohl nastoupit jak na stoperu, tak i v útoku napomohl nejen svými zkušenostmi, ale také velkým přehledem. Svatavský vysílač, jak mu v Baníku říkají navíc přispěl i troškou do mlýna, když se dvakrát zapsal do střelecké listiny.

Otakar Šimůnek (FK Olympie Březová B) – Mladá puška březovské rezervy prokázala během podzimní části své střelecké vlohy. Devatenáctiletý útočník Olympie naskočil do třinácti zápasů, ve kterých potěšil své spoluhráče devíti vstřelenými brankami.

Miroslav Truhlář (SK Kraslice - fotbal) - V dresu Kraslic naskočil do všech třinácti podzimních bitev, během kterých vstřelil dvě branky.

Lukáš Lokinga (FK Hvězda Cheb B) – Chebská rezerva sice nezažila zrovna povedený podzim, když musela několikrát experimentovat se sestavou. Hlavní postavou chebského výběru byl devatenáctiletý středopolař, který svými výkony táhl záložní tým Hvězdy, za který vstřelil tři branky. Technicky vybavený šikula odehrál v podzimní části dvanáct zápasů a odskočil si také do divizního A-týmu.

Vitálij Krjoka (SK Dolní Rychnov) – Třiadvacetiletý obránce patřil k základním kamenům dolnorychnovské defenzivy, když byl s dvanácti zápasy nejvytíženějším hráčem v trikotu nováčka soutěže.