/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Dlouho očekávaná bitva je tu. V sázce bude fotbalový trůn krajského přeboru. V něm se proti sobě postaví v sobotu 1. dubna od 16.30 hodin, na ostrovském stadionu dva nejlepší celky soutěže, první Ostrov a druhé Dvory. V prvním vzájemném duelu slavil důležitou výhru 2:1 na dvorském stadionu Ostrov, který bude chtít navázat na výhru i v domácím prostředí. Zálusk na skalp ostrovského výběru si však dělají i hráči Dvorů, kteří mají velkou motivaci, oplatit soupeři podzimní prohru.

Ostrovský záložník Jakub Kostka hodnotí zápas ve Dvorech. | Video: Daniel Seifert

„Očekávám asi nejtěžší zápas, který nás na jaře čeká, takže se na to musíme dobře připravit,“ připomněl kapitán Ostrova Vojta Machek důležitost duelu, který může značně navýšit šance Ostrova na návrat do divizní soutěže. A právě výhra nad Dvory může být klíčovým momentem druhé části přeboru.

„Důležité bude, abychom si hráli svou hru, byli disciplinovaní a dodržovali to, co nám trenér řekne, když tohle všechno zvládneme, tak uspějeme,“ přemítal Machek, co by mohlo dovést jeho tým k cennému skalpu.

Soupeři mají právě z Machka velký respekt, když v několika bitvách s Ostrovem přistoupili k osobní obraně ostrovského kapitána. „Jestli tato situace nastane, tak si myslím, že máme kvalitní tým a já mám dost zkušeností na to, abychom si s tím poradili,“ nedělá si Machek hlavu z osobního hlídače, kterého může vyfasovat i proti Dvorům.

PODÍVEJTE SE: Ostrov pohltila euforie, uspěl i ve Dvorech

„Vyhrát a odskočit na šest bodů, to je náš cíl, s tím do toho v sobotu jdeme,“ vzkazuje do Dvorů šéf ostrovské kabiny. Uspět však budou chtít i Dvory, které mají Ostrovu co oplácet. „Příprava probíhala stejně jako na každé jiné utkání,“ prozradil před bitvou jara kapitán Dvorů Filip Němec.

„Musíme hrát na sto deset procent, bojovat jeden za druhého, pak můžeme uspět,“ přemítal Němec, nad tím, co by mohlo jeho týmu přinést důležité body. Dvorský kapitán si je vědom síly Ostrova, ale věří také svému týmu. „Samozřejmě víme, kdo proti nám bude hrát, ale my také máme v týmu plno skvělých fotbalistů,“ připomněl Němec nabitou soupisku svého týmu. A právě z ostrovského stadionu nechtějí Dvory odjet s prázdnou. „Jeden se tam porvat o vítězství,“ vzkazuje soupeři Němec.