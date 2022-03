„Pro nás to byl nejúspěšnější podzim v historii klubu v krajském přeboru,“ připomněl Milan Pokrupa zápis do hroznětínské fotbalové kroniky.

„Kdyby nebylo nešťastné prohry s Vintířovem v posledním kole, tak jsme mohli slavit ještě větší úspěch,“ připomíná porážku v závěrečném podzimním kole, ve kterém jeho tým po velkém boji podlehl 1:2 Vintířovu, čímž obsadil druhou příčku.

„Co se týče podzimních utkání, tak musím vypíchnout derby s Nejdkem, který má velmi kvalitní tým, a my vybojovali hodně těžké body,“ složil fotbalovou poklonu soupeři hroznětínský trenér.

Po euforii však záhy přišla na pořad dřina, když Hroznětín najel na zimní přípravu. „Zaměřili jsme se na kondici a posléze jsme se zaměřili na herní projev. Co se týče účasti, tak nebyla vůbec špatná, takže za mě určitě panovala spokojenost,“ pochvaloval si docházku svých hráčů Pokrupa.

V rámci přípravy si navíc Hroznětín odskočil i na čtyřdenní soustředění a také se zúčastnil ostrovského turnaje, který vyhrál. „Každý zápas nám ukázal něco jiného, ale velké pozitivum pro nás bylo, že i když se nám nedařilo, dokázali jsme zápas zvládnout,“ upozorňoval Pokrupa na sílu týmu.

Změn Hroznětín během přestávky moc ve svém kádru nezaznamenal. „Navrátil se nám František Lulák a z Německa přišel Petr Němec, jinak budeme spoléhat na kádr z podzimu,“ upozorňoval kouč.

Do jarní části naskočí fotbalisté Olympie s jediným cílem, poprat se o první příčku.

„Bude to sice těžké, to víme, ale chceme soutěž vyhrát a uděláme pro to vše,“ říká závěrem k cíli v jarní polovině soutěže Milan Pokrupa.