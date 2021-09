Utkání prvního s posledním viděl stadion Spartaku Chodov.

Domácí ale přistoupili k zápasu zodpovědně. „Věděli jsme, že poslední zápasy vysoko prohráli, ale zároveň to je soupeř, který je velmi nevyzpytatelný,“ upozorňoval před zápasem s FC Cheb chodovský kouč Petr Lutzbauer.

Spartak šel do vedení již v 5. minutě po vlastním gólu Zemana. „Ze začátku se nám dařilo, po fotbalové stránce to bylo dobré. Pak jsme se přizpůsobili hře soupeře, což mě mrzelo,“ pokračuje trenér Chodova.

Hostům se tak podařilo ve 22. minutě srovnat stav Skřivánkem.

Domácím inkasovaná branka spíše pomohla. Do poločasu se ještě stihl dvakrát prosadit Lukáš Kočí a vrátit tak vedení na chodovskou stranu. „V kabině jsme si potom řekli, co bychom měli dál hrát. Pomalinku jsme se zlepšovali, hosté naopak začali fyzicky odcházet,“ líčí Petr Lutzbauer.

Ten ve druhé půli dal příležitost všem pěti připraveným hráčům z lavičky. „Už na začátku jsem klukům říkal, že chci, aby si zahráli všichni. Mladí hráči potřebují dostat šanci,“ oprášil chodovský trenér svá stará slova.

Povedený tah. V závěrečné čtvrthodině zápasu se znovu dvakrát trefil Lukáš Kočí a dvakrát se zapsal do střelecké listiny také střídající Ondřej Frána. „Střídali jsme i hráče v řadách, poté už jsme šetřili hráče, jako je Martin Dušek, Martin Vachník…,“ přibližuje Petr Lutzbauer.

S dalším tříbodovým ziskem a výhrou 7:1 vládne spokojenost, i když rozdíl ve skóre mohl být daleko větší. „Jsme rádi, že jsme vyhráli, všechny musím pochválit,“ vzkázal lodivod Spartaku Chodov.

Jeho svěřenci zatím postupují krajským přeborem bez zaváhání. Čtyři zápasy, čtyři výhry, první místo tabulky. „Předpovídal jsem, že bychom měli hrát do pátého místa, teď je to o trochu nad plán. Kluby ale po pauze hráčsky strádají, my jsme se snažili naopak posílit. Máme mančaft velice dobře vytvořený, máme kvality na to, abychom v kraji mohli hrát nahoře,“ míní Petr Lutzbauer.

Sám dosavadní stav nepřeceňuje. „Jsme první, ale zatím bych nepředbíhal. Sezona je dlouhá, musíme zůstat na zemi. I když na druhou stranu máme hráče, kteří to mají v hlavách dostatečně srovnané. Určitě ale chceme zůstat na horních příčkách,“ má jasno kouč.