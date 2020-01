Poslední sezony v krajské I. A třídě patřily v podání vintířovského Baníku k těm povedeným. Chyběla k tomu vždy jen maličkost.

Baník Vintířov ovládl podzimní část krajské I. A třídy Karlovarského kraje, když si na své konto připsal ve třinácti utkáních úctyhodných šestatřicet bodů za dvanáct vítězství a pouze jednu porážku, čímž se notně přiblížil svého postupovému snu. | Foto: Baník Vintířov

Vintířovským fotbalistům protekl vždy po úspěšném podzimu po nevydařené jarní části postup mezi krajskou smetánku, tedy do krajského přeboru, doslova mezi prsty. I v letošní sezoně se fotbalový scénář nezměnil. Vintířov vesměs drtil během podzimní části své soupeře, za což byl odměněn ziskem půlmistra soutěže. Tím se opět řádně přiblížil krajským branám, které by však chtěl pod taktovkou trenéra Luboše Váši tentokrát po jarní části postupově rozrazit, ale cesta to bude ještě daleká a těžká. „Cíl pro jaro je jen jeden, a to postup do krajského přeboru. Je to náš už dlouhodobý cíl,“ prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Deník trenér Vintířova Luboš Váša.