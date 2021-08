Dlouhé čekání je u konce. O víkendu se po několikaměsíční pauze opět přihlásí o slovo fotbal, ten mistrovský.

O víkendu zahájí podzimní část krajský přebor mužů. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Krajský přebor mužů, 1. kolo: Slavia Karlovy Vary B – Nové Sedlo (PÁ, 19.00), Lokomotiva Karlovy Vary – Chodov (SO, 10.15), Vintířov – Lomnice (SO, 17.00), Františkovy Lázně – Žlutice (SO, 17.00), Královské Poříčí – Nová Role (SO, 17.00), Nejdek – FC Cheb (SO, 17.00), Toužim – Hroznětín (NE, 17.00).