Neporazitelnost stejně jako Sokolov udržel i sdružený tým chebského FC a Skalné. Ten o víkendu poměřil své síly s dalším kombinovaným týmem, a to Toužimi a Chyše. nakonec z toho byla v podání Chebanů výhra 3:1. V podzimní části ještě neprohrál ani třetí v pořadí Sedlec. Ten přetavil výjezd do Chebu, kde se mu postavila do cesta tamní Hvězda, v cenné vítězství 2:1 až po změně stran.

Pohárová bomba. Viktoria vyzve Slavii. Zastavilo se mi srdce, prozradil Zach

Dorostenecký výběr Ostrova měl na půdě Kadaně hodně napilno, když musel během duelu smazávat dvoubrankové manko, což se mu povedlo po skvělém závěru duelu, když během závěrečných dvaadvaceti minut zasadil domácím čtyři rány, a nakonec si odvezl výhru 4:1.

Z vysokého vítězství se pak radovali hráči Mariánských Lázní, které navedl fotbalový los na stadion Horního Slavkova. Viktoriáni rozhodli o výhře 7:1 až po obrátce stran, když soupeři nasypali šest z celkových sedmi branek.

Výsledkový servis:

Kadaň – Ostrov 2:4 (1:0). Branky: 15. a 55. Matěj Malý – 70. Daniel Eisenkolb, 83. Aleš Šmídt, 88. Lukáš Kocifaj, 92. Tomáš Mišina.

Toužim/Chyše – FC Cheb/Skalná 1:3 (1:0). Branky: 42. Daniel Řehák – 46. Vojta Metlický, 68. Samuel Kalouš, 88. Vojtěch Klazar.

Hvězda Cheb – Sedlec 1:2 (1:1). Branky: 13. Patrik Lekeš – 5. František Síbrt, 64. Jakub Štork.

Horní Slavkov – Mariánské Lázně 1:7 (0:1). Branky: 60. Tomáš Hlíza – 3. , 57. , 70. , 77. a 78. Štěpán Šimek, 55. Yurii Dan, 75. Štěpán Mitáš.

Teplá – Sokolov B 1:12 (1:5). Branky: 3. Alexandr Procházka – 13. a 70. Prokop Šimek, 20. a 69. Tomáš Fiala, 33. Radomyr Zosimenko, 37. Tomáš Provazník, 45. a 89. Šimon Jelínek (1 PK), 46. Daniel Macht, 76. a 83. David Macháček, 80. Tomáš Holovijčuk.