„I když ještě asi všichni doufáme, tak už nevěříme,“ zklamaně podotýká Štěpán Dubaj, trenér Královského Poříčí, k nucené pauze, která se ze čtrnácti dní protáhla už na tři týdny, a nic nenasvědčuje, že by skončila.

„Co se týká individuálních tréninků, tak si to umím představit od poloprofíků nebo profesionálů, ale v naší soutěži to asi nebude žádný šlágr. Tím samozřejmě nechci nikomu sahat do svědomí, ale myslím si, že většina kluků žádnou individuální přípravu dělat nebude,“ přidává Dubaj své stanovisko k situaci v krajském přeboru. Již podruhé tak zasáhla v krátké době krajské soutěže vynucená přestávka.

„Je to podruhé v krátké době, co jsme museli všeho nechat a čekat, až se to znova spustí,“ poukazuje trenér Poříčí. „Kondice ve většině týmů bude na bodě nula, a o to těžší bude zase najet do starých kolejí a začít od začátku. V naší soutěži to bude vždycky o přístupu každého jednotlivce, jak se k tomu postaví,“ přemítá Dubaj.

I přesto stále žije naděje, malá, ale přece jen, že by se mohla podzimní část dohrát. „Naděje? Sice umírá poslední, ale dle mého názoru se podzimní část už nerozeběhne, ale uvidíme,“ nechal si otevřená pověstná zadní vrátka lodivod lídra krajského přeboru.

Ve hře je i varianta, že se zbylá utkání podzimní části, která se neodehrála, odehrají v rámci jarní části. „Varianta, že by se to celé odehrálo na jaře 2021, je asi teď jediné možné východisko, ale má to i své stinné stránky,“ upozorňuje Dubaj.

„Anglický herní systém, to je asi jediná možnost, jak soutěž dohrát, ale takhle obrovská porce zápasů při současném počtu hráčů v jednotlivých klubech se určitě podepíše na kvalitě soutěže, která podle mě kvůli tomu půjde hodně dolů,“ dodává Dubaj k možnosti vložených kol v jarní části.