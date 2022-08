To v jarní části to pak byla v podání dvorské družiny pořádná fotbalová jízda, kdy svěřenci Ladislava Vízka ničili jednoho soupeře za druhým a bez větších problémů dosáhli na triumf v soutěži, který znamenal následný postup mezi smetánku do krajského přeboru.

„Ve druhé polovině soutěže to byla víceméně povinnost, protože jsme přivedli nadstandardní hráče do této soutěže,“ narážel Šimků na příchod ostřílených hráčů s třetiligovými zkušenostmi.

Vintířov půjde v krajském přeboru za obhajobou

Po skončení sezony však činovníci dvorského klubu vůbec nelenili. „Přestávku jsme využili dostatečně, protože jsme měli vytipované hráče již před koncem soutěže, takže jsme jen doladili potřebné formality pro další chod klubu,“ upozorňoval dvorský asistent, že fotbalovou výluku vyplnili jednáním o příchodu nových tváří.

„Změny byly docela velké. Přivedli jsme sedm nových hráčů, protože si myslíme, že v krajském přeboru potřebujeme širší kádr mužstva,“ prozradil Šimků.

Do Dvorů tak zamířili například Martin Dušek či Lukáš Kočí z Chodova, dále pak nejlepší střelec okresního přeboru Karlovarska Martin Staško z Dalovic či talentovaný útočník Václav Panuška z Plesné.

„Chceme se vyhnout tomu, že nebudeme mít na střídačce nikoho na střídání. Byl jsem svědkem, a to několikrát, že se to v přeboru stávalo,“ připomněl Šimků, co trápilo tým v krajské I. A třídě.

Kandidáti na triumf? Vintířov a také nováčci Ostrov či Dvory

Do krajského přeboru budou vstupovat Dvory, i když je fotbaloví odborníci pasují mezi favority soutěže, se skromnými cíli. „Chceme hrát důstojnou roli v soutěži. Krajský přebor už není takový prales a my do něj jdeme s pokorou,“ poukazuje Šimků.

„Rozhodně nevykřikujeme, že chceme být první nebo druzí. Naším cílem je se v této soutěži v co nejkratší době adaptovat a uvidíme, co přinese čas,“ dodává závěrem k fotbalovým cílům v premiéře v krajském přeboru asistent trenéra.

Ostrov vyměnil trenéra. Cíl? Návrat do divize

TJ Karlovy Vary-Dvory

Brankáři: Tomáš Novák (92), Michal Krhounek (82), Milan Vízek (62). Obránci: Jan Staněk (89), Jan Tolar (91), Michal Holcman (91), Ondřej Shorný (00), Daniel Hašek (03), František Coufal (89), Lukáš Havel (86). Záložníci: Jaroslav Šimků (73), Pavel Maňák (98), Martin Dušek (90), Jindřich Pachta (93), Jakub Došek (95), Václav Panuška (01), Tomáš Lysák (82). Útočníci: Filip Němec (90), Jaroslav Nerad (91), Lukáš Kočí (93), Zdeněk Mudra (94), Martin Staško (83).

Přišli: Martin Dušek (TJ Spartak Chodov), Lukáš Kočí (TJ Spartak Chodov), Michal Krhounek (Juvena Křižovatka), Václav Panuška (TJ Jiskra Plesná), Martin Staško (TJ Čechie Dalovice), Daniel Hašek (FK Baník Sokolov U19), František Coufal (TJ Jiskra Březová).

Odešli: nikdo.

Trenér: Ladislav Vízek. Asistenti trenéra: Jaroslav Šimků, Martin Matějček. Kustodi: Ladislav Kába, Miroslav Salcman. Sekretář a vedoucí mužstva: Martin Matějček. Předseda klubu: Lukáš Havel.