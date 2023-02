Výhra ostrovského výběru, se však nerodila vůbec lehce, jelikož hosté z Ústeckého kraje převedli kvalitní výkon, zejména pak v prvním poločase. „Do zápasu jsme vstoupili, řekl bych, trochu laxněji než obvykle. Po zisku míčů jsme je následně hned odevzdali soupeři,“ připomněl univerzál Ostrova Ladislav Mestl, že vstup do zápasu neměl jeho tým zrovna ideální.

„Musím uznat, že Kadaň měla lepší presink a lépe pracovala jako tým,“ upozorňoval Mestl na dobrou hru soupeře. I přesto se nakonec Ostrováci postupně dostali do zápasu. „Postupně jsme vše zlepšili,“ narážel Mestl na zlepšený výkon fotbalové družiny okolo trenéra Karla Tichoty. „Nicméně první gól si hosté dali sami po centru, když my jsme nebyli schopni do této doby pořádně vystřelit nebo nacentrovat. Takže za mě první poločas byl z naší strany takový nekoncentrovaný,“ přidal ještě svůj pohled na první polovinu zápasu.

To do druhého poločasu už naskočil Ostrov podstatně lépe. „Chtěli jsme zvýšit naší aktivitu a zpřesnit koncovku, a to nám podařilo. Vytvářeli jsme si volné prostory, drželi jsme míč a měli i nějaké šance,“ pochvaloval si Mestl velkou změnu v nasazení. A Ostrov se dočkal i druhé branky, kterou obstaral po rohovém kopu, po úspěšné dorážce Jan Sýkora.

„Po druhém gólu bych řekl, že soupeř už nebyl tak důrazný, nicméně naše přechodová fáze také nebyla zrovna ideální,“ našel Mestl i přes zlepšený výkon mouchy na hře Ostrova.„Nedokázali jsme vyřešit koncovku, ve které nám chybí asi klid a přesnost,“ přemítal ostřílený forvard, nad tím co jeho tým v utkání trápilo. I přesto se dočkal Ostrov i třetí branky, o tu se zasloužil právě Mestl.

„I když to z naší strany nebyl ideální zápas, tak jsme rádi, že jsme ho zvládli a bez inkasované branky,“ našel Mestl na utkání přeci jen pozitivum. Teď čeká Ostrov další těžká zkouška, když o víkendu přivítá na svém stadionu březovskou Olympii, pro kterou to bude generálka před startem jarní části Fortuna divize B.