„Za poslední rok a půl nám z různých důvodů skončilo dvanáct hráčů, převážně členů základní sestavy, a to by zacloumalo i s většími kluby než je náš,“ je si vědom kouč Vintířova.

Ale úzký kádr není problém jen Baníku. „Trápí to více mužstev, bohužel není kde brát,“ připomněl Bečvář mizivý hráčský trh, který v posledních letech Karlovarský kraj trápí.

„Každé mužstvo se s tím pere jinak. My jsme dopadli, jak jsme dopadli, je jen na nás, jestli jsme schopní s tím něco udělat. Na zranění se nevymlouváme, ta k fotbalu patří,“ nehledá výmluvy nejmladší trenér v krajském přeboru.

Velkou motivací by mohl být pro vintířovský tým přesun do nových šaten. „Těší nás, že se snad již přiblížil čas stěhování do nových kabin,“ pochvaloval si.

Zimní přípravu odmakali ve Vintířově podle možností.

„Trénovalo se dvakrát v týdnu, ale bohužel jako všude nám do toho zasahovala práce kluků. Někteří dělají na směny, dost hráčů máme pracovně v Německu,“ přiblížil, co se dělo během zimní pauzy ve Vintířově. Tým doznal během přestávky pouze kosmetických změn. „Moc změn nemáme. Jak už jsem napsal dříve, není kde brát,“ vysvětloval Bečvář.

„Víme moc dobře, co nás na jaře čeká, boj o holý život. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme v červnu, na co to bude stačit. Je to jen fotbal, který chceme dělat pro radost,“ doplnil Bečvář, s jakým cílem budou nastupovat do druhé části přeboru.