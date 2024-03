„Hlavní příčinou byla určitě absolutní nedisciplinovanost hráčů, lehkovážný přístup k tréninkům, což se pak projevilov mistrovských zápasech. Ne nadarmo se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ poukazoval na nešvary, které citický tým během první části soutěže doprovázely.

„K tomu se po pár prohraných kolech přidala i bezmoc a nechuť, což mělo za následek absolutní krizi v celém mančaftu,“ přidával ještě k podzimu citický kapitán.

Citice se tak odsoudily před startem druhé části k záchranářské misi. K tomu také přizpůsobily zimní přípravu. „Ta se tradičně nesla v duchu kondice, nabírání fyzičky a zvednutí psychiky i morálky týmu,“ poukazoval Krajňák.

„Absolvovali jsme několik tréninků zaměřených na běh, později se k výběhům přidaly i tréninky na umělé trávě. V závěru zimní přípravy jsme se zúčastnili turnaje v Chebu, který jsme vyhráli, což nám opět vrátilo chuť i sebevědomí do jarních zápasů,“ věří šéf citické kabiny.

Během fotbalové přestávky doznal také kádr Sokola několika změn. Do týmu se navrátili Petr Bodnár a Phillippe Prečan. Novými tvářemi jsou pak Jan Kalabus, který posílil citický tým z Horního Slavkova, Josef Légr, jenž přišel z Toužimi, či Ondřej Sedláček, který se navrátil z Německa zpět do Čech.

„Podařilo se nám do týmu dostat pár šikovných fotbalistů, věřím, že nám pomohou zvednout se nejen ze spodku tabulky alei psychicky,“ přeje si Krajňák.

Zimní přípravu tedy měly Citice nadstandardní, teď ji budou chtít přetavit v záchranu mezi krajskou smetánkou.

„Rozhodně to nebude lehká cesta,“ tuší Krajňák, že jeho tým čeká náročná cesta za udržením v krajském přeboru. „Bodů máme opravdu žalostně málo, ale věřím, že to zvládneme,“ věří, že jeho tým dotáhne misi do úspěšného konce.

„Důležitým faktorem bude zapomenout na podzimní část, úplně ji vypustit z hlavy a do jara se vrhnout s čistou myslí. Začít na novo, to by mohl být klíč k úspěchu,“ přemítal závěrem citický kapitán, co by mohlo hrát ve prospěch Citic ve druhé části krajské soutěže.