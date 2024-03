A jak viděl podzimní část z postu obránce, na kterém nastupoval? „V prvních kolech jsme dostávali moc branek, což je vždycky samozřejmě problém, poté si sedlo složení obrany a myslím si, že to bylo lepší. V utkáních, která jsme dokázali vyhrát, bylo důležité, že jsme plnili taktiku, kterou trenér připravil a pracovali jsme jako tým,“ shrnul v kostce, jak to měla Lomnice v první části přeboru. Zimní přípravu absolvovali hráči Lomnice nejen ve své obci, ale také v nedalekém Poříčí.

„Úvod přípravy je vždycky těžší, což nikomu moc nevoní a samozřejmě je to vidět i na docházce. Začátek přípravy probíhal v okolí Lomnice, kde jsme nabírali nějaké kilometry, a také v naší hale. Poté jsme dojížděli na umělku do Královského Poříčí. Zpestřením bylo utkání na ledě v Nejdku. Samozřejmě jsme odehráli nějaká přípravná utkání,“ ohlédl se předseda klubu za neoblíbenou části fotbalové sezony. Během přestávky spíše v Lomnici sčítali v kádru ztráty.

„Bohužel, ke změnám opět došlo, když nám odešel velice šikovný Lukáš Dolejší do Německa a fotbal přestal bavit Michala Tonhausera. Příchody nemáme zatím žádné, ale snažíme se dotáhnout přestup Tomáše Váši z Vintířova, který se k nám do Lomnice nastěhoval a mohl by zpevnit naši obranu a přinést zkušenost,“ přeje si Šlais ulovit zkušeného stopera do služeb Lomnice. Spoléhat však budou v Lomnici také na mladé pušky, které se již během podzimu začlenily do týmu.

„Už v první části trenér dával šanci dorostencům, kteří odehrávali utkání v základních sestavách, v čemž asi budeme pokračovat a budeme vychovávat vlastní hráče, kteří jednou mohou převzít otěže po starších hráčích,“ nastínil plány klubu do budoucna šéf Lomnice a závěrem dodal: „Co se týče postavení v tabulce, tak by bylo hezké se pohybovat okolo středu tabulky a v klidu odehrát jarní část.