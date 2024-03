„Nebudu říkat, že proto panuje nespokojenost s pátým místem, protože jsme odehráli dost kvalitních utkání, ve kterých si kluci zasloužili velkou pochvalu, ale pořád je tam to ale a my víme, že s tímhle kádrem máme na víc,“ vysvětloval Elijaš.

Toho potěšilo během podzimní části počínání rezervních týmů, které vesměs plnily roli nováčků. „Mile mě překvapila hra béček v soutěži. Musím uznat, že je tam dost velká kvalita,“ chválil výkony rezervních týmů, které se poskládaly po podzimní části na medailových postech. Právě pod taktovkou Elijaše kousali hráči náročnou zimní přípravu.

„Každá zimní příprava je náročná, nejen z fyzické stránky, ale také z té psychické. S mým asistentem úplně neuznáváme výběhy někam do přírody či běžky. Raději fyzičku uděláme jinak, ať jsou to hry na hřišti, nebo běhy na hřišti, kde se mění intenzita, ale upřímně ani tohle bych už absolvovat nechtěl a často je mi těch, co jsou na tréninku, dost líto,“ říká s úsměvem kouč Poříčí a hned připojil: „Jako každý rok jsme také využili služeb Fitness Ural , kde jsou skvělí trenéři a dost nám pomohli v silové přípravě.“

Během fotbalové přestávky zaznamenalo Královské Poříčí pouze jednu změnu, když se do Březové přesunul středopolař Jiří Šellong. „Do Březové zamířil Šellong, což je pro nás oslabení, jelikož Jirka byl mozek týmu. Jinak se žádný příchod nekonal, což se však do startu jarní části může změnit,“ podotkl Elijaš k pohybům v kádru během fotbalové výluky. Do druhé poloviny krajského přeboru bude vstupovat Poříčí s cílem vylepšit postavení po podzimní části krajského přeboru.

„Cíl je jasný. Posunout se v soutěži ještě o nějakou tu příčku nahoru a hlavně předvádět atraktivní fotbal. Hlavně, aby kluci měli radost z každé minuty na hřišti. Je nám jasné a nepočítáme s tím, že bychom měli vyhrát každý zápas, ale důležité bude si vzít z každého zápasu to dobré, ale i špatné, aby nás to posouvalo tam, kde tým chceme mít,“ dodal kouč.