„S umístěním jsme velice spokojeni. Bylo to pro nás i příjemné překvapení, ale nejen umístění, ale i hra byla v některých utkáních i pohledná pro oko našeho fanouška,“ neskrýval radost nejen z umístění, ale i předvedené hry předseda Nového Sedla Stanislav Suchý.

Novosedelský výběr profitoval během podzimu nejen z gólového apetitu, ale také precizní obrany. „Vždy chceme vycházet ze zajištěné obrany a tím pádem co nejméně inkasovat. Kdybychom nedostali od béčka Slavie tři branky a šest branek v nepovedeném derby s Královským Poříčím, tak bychom byli s obrannou hrou nesmírně spokojeni,“ vysvětloval Suchý.

Po zasloužené přestávce se navrátili fotbalisté Nového Sedla do tréninkového procesu v rámci zimní přípravy v polovině ledna.

„Od poloviny ledna jsme se scházeli třikrát v týdnu a začátkem března jsme absolvovali soustředění ve Skalné. Bohužel musím konstatovat, že to byla nejhorší zimní příprava za posledních třicet let, co se pohybuji u A-týmu,“ prozradil Suchý, že ne vše bylo podle jeho představ.

„Smutné je, že nejsme jediné mužstvo s tímto problémem a tím pádem mi je líto diváků, protože pokud to půjde takto dál, tak fotbal v našem kraji půjde svojí kvalitou níž a níž. Je to smutné konstatování, ale pravdivé,“ narážel předseda Nového Sedla na snižující se kvalitu krajského přeboru. Do jarní poloviny soutěže půjde Nové Sedlo beze změn, když kádr nedoznal během přestávky překvapivě žádných změn.

„Kádr zůstal stejný, za což jsem rád,“ těšilo Suchého. Do druhé části bude vstupovat Nové Sedlo s šestibodovou ztrátou na čelo tabulky.

„Já chci jen vyhrávat, tím pádem chci každý rok soutěž vyhrát. Po podzimu jsme na tom velmi dobře, když ztráta na první místo je malá, ale já osobně nic nezmůžu,“ poukazuje předseda novosedelského klubu. I po nepovedené zimní přípravě tak Sedlo jde do druhé části s vidinou celkového triumfu v soutěži. Vše se, ale bude odvíjet od přístupu hráčů.

„Když se klukům bude dařit, budou ochotní pro mužstvo něco navíc udělat a pokud se soupeřům nebude vždy dařit jak má, máme šanci a kádr na to krajskou soutěž vyhrát,“ narážel Suchý na kvalitní kádr, kterým Sedlo disponuje. Ale poté cíle přehodnotil. „Obávám se ale, že po zimní přípravě naše síla klesla a tím pádem jsme už zachráněni, takže uvidíme, jak se vše vyvine,“ doplnil závěrem Suchý.