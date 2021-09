„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, protože Nejdek doma neprohrává. Bylo to celkem bojovné utkání, se šancemi na obou stranách. Nejdek předvedl, že patří ke špičce krajského přeboru, ale k nám se přiklonilo ke konci zápasu i trošku štěstí, kdy Nejdek neproměnil své šance,“ říká k utkání v Nejdku kapitán Vintířova Roman Prokop. Další ránu utrpěla poslední Toužim, která vyfasovala v souboji s Královským Poříčím potupnou šestibrankovou porážku.

První domácí ztrátu si připsal na účet Nejdek, který přivítal Vintířov. Hosté si během duelu vytvořili dvoubrankový náskok, i přesto se museli o tříbodový zisk v závěru duelu strachovat, ale nakonec duel dovedli do vítězného konce.

Pro novosedelský výběr to tak byla třetí výhra, zatímco pro Lomnici pátá porážka v první části soutěže. Premiérovou domácí výhru si připsali na účet mladíci v trikotu karlovarské Slavie, kteří zvládli derby s Lokomotivou, jíž nasázeli nepopulárního bůra.

